Perdió en Univision, pero estaba destinada a triunfar en grande. Y lo hace lejos de Miami

View this post on Instagram

ESTA NOCHE! Avant Premiere de @cambiatuimagen.tv en el hotel @renaissancesantiagohotel con desfile de modas @wearengx @nostalgicchile música en manos de @dorianchavez show @powerperaltadancestudio @fernandanahis_ y muchas sorpresas junto a @victoriassecretchile @swarovski @elitemodel_chile