Esta cantante dice que su voz es una esperanza para los venezolanos

Luego de recibir su primer Grammy Latino, en la categoría Mejor Nuevo Artista, la cantante venezolana Nella llega hasta el escenario del South Miami-Dade Cultural Arts Center (SMDCAC) para presentarse el sábado 23 de noviembre.

En esta ocasión interpretará temas de su galardonado álbum Voy, producido por el guitarrista español Javier Limón, quien se estrenó como compositor.

Nella no para. Desde que ganó, su presencia es reclamada por los medios como nunca antes, un hecho que la obliga a hacer varias pausas en la gira que emprendió por 20 ciudades de Estados Unidos, y que culmina, precísamente, en Miami.

“No hay dudas de que un Grammy abre puertas, y el hecho de que mi música, que no es tan comercial, sea reconocida por la Academia es algo muy grande”, dijo la cantante a el Nuevo Herald, tras destacar que el premio es el resultado de muchos años de trabajo “en silencio” y del esfuerzo de un equipo comandado por Limón, su mentor y ex profesor de Berkeley School of Music, que compartió su visión “en el largo camino” de la realización del álbum.

“Los temas de Voy los siento como míos. Uno de ellos, Me llaman Nella, describe que vengo de Isla Margarita, donde se ve la luna llena, cerquita de la orilla del mar, esperando a que amanezca”, explicó la intérprete, tras señalar que en Volveré a mi pueblo, se expresa el sentimiento de todos los venezolanos por regresar a una Venezuela libre; y que Voy habla de cuando se emprende un camino con determinación con pasos sólidos, tal como ella lo está haciendo en su carrera.

En una parte del concierto la cantante hará un tributo a la musíca tradicional de su país con Tonada de luna llena, Viajera del río y La negra Atilia.

“Los venezolanos que vienen a mis conciertos lo hacen buscando un poco de luz dentro de este mundo en que vivimos. Gracias ellos mi voz se ha convertido en esperanza”, afirmó.

La cantante de 30 años reside en Nueva York. Sus comienzos en la música se remontan a su isla natal, donde con 11 años integró la coral de su escuela.

“Desde entonces me di cuenta de que lo mío iba en serio, porque en vez de encerrarme a jugar Nintendo, me ponía a cantar”, recordó Nella, cuyos primeros modelos a seguir fueron Cristina Aguilera, Mariah Carey, Celine Dion, y con el tiempo, Ella Fitzgerald y todo el mundo del jazz.

“Pero cuando escuché a Concha Buika en la copla Ojos verdes enloquecí con ‘la verdad’ que transmite el flamenco. Descubrí cómo una voz y una guitarra pueden mover todas la fibras”, evocó la intérprete, que incorpora el género a sus fusiones, donde cohabitan el jazz y el pop.

La cantante no se detiene ante los desafíos que le presenta su carrera. Entre los más recientes figura Todos lo saben, una película de suspenso protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, en la que tuvo un pequeño papel.

“Fue algo que nunca imaginé. Todo surgió cuando Javier (Limón) le envió un tema al director Asghar Farhadi, para el fin de fiesta de la historia, y este me invitó a que participara”, evocó la artista, que quedó impresionada con la humildad de Bardem durante las largas jornadas de filmación. “Me hizo sentirme parte de su familia”, acotó.

Nella cree en la visualización como método inspirador. Dijo que antes de que la llamaran para el filme se dibujó cantándole al actor, tal como lo hizo después recibiendo el Grammy.

“Pero no es dibujar y acostarse a dormir. Hay que trabajar duro y rodearse de personas que tenga tu misma visión”, enfatizó la intérprete, que sueña con hacer dúo con Juan Luis Guerra.

A principios de diciembre Nella ofrecerá dos conciertos en su país. Uno en Isla Margarita, el día 6, y otro Caracas, el 12.

“Quiero que mis conciertos sean un momento de unión entre todos los venezolanos, independientemente del bando en que se encuentren. Aunque sé que estamos pasando una situación que nos afecta a todos, pienso que es importante enaltecer todas las cosas positivas que han nacido en medio de la desgracia que estamos viviendo”, concluyó.