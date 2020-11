El Koubek Center vuelve a la carga con serie en línea con músicos de Miami

Tras suspender sus actividades musicales por causa de la pandemia, hace siete meses, el Koubek Center del Miami College vuelve a la carga con el ya tradicional Little Havana Social Club, un evento inspirado en los sonidos y el espíritu de las fiestas de barrio del Caribe y Latinoamérica, con un toque miamense.

La serie de conciertos, que ahora se podrá ver en línea y sin costo alguno, se transmitirá por Facebook el 19 de noviembre y el 17 de diciembre, a las 9 p.m.

“Sabemos que no hay nada como reunirnos en nuestro jardín del Koubek para disfrutar del evento en vivo, pero hay que adaptarse a las circunstancias y pensar que, pese a la limitaciones, Little Havana Social Club ¡en casa! seguirá siendo una experiencia multidisciplinaria con los exponentes más significativos de la música, la danza, el teatro, la poesía y un sinnúmero de expresiones artísticas que viven y trabajan en Miami”, expresó a el Nuevo Herald Melissa Messulam, directora de la institución.

Al referirse a los invitados, la ejecutiva anticipó que se trata de un grupo “muy variado” de artistas con estilos muy definidos.

El programa incluye las actuaciones de la cantante y compositora Leslie Cartaya, conocida por sus seguidores como La Princesa del Son, quien interpretará fusiones de son cubano con jazz y funk.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Pienso que será un experiencia inolvidable, sobre todo porque no siempre tengo la oportunidad de presentarme en un concierto acústico acompañada solamente por mi percusionista Raymer Hollander, dijo Cartaya, que incluirá las canciones No pares, Cuando todo pase, inspirada en la pandemia, y Quédate conmigo, un tema de reciente creación que estrenó no hace mucho en la BBC Radio.

La cantante afirmó que mientras las cosas regresen a la normalidad seguirá apoyando actividades como estas, “que tanta falta hacen para devolverle la alegría al público”.

A la lista se suman el grupo de reggae Jahfé y la rapera y poeta Lyrical G, la primera estudiante graduada del Guitars Over Guns, un programa de música dirigido a jóvenes de bajos recursos, del cual ahora es mentora.

Mr. Pauer Cortesía Koubek Center

El elenco también incluye al grupo de música tradicional cubana Cortadito, a la cantante de soul Yoli Mayor y al conjunto Flamenco Dance.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

El DJ y productor musical Mr. Pauer fungirá de maestro de ceremonia, realizará breves entrevistas a los invitados y hará una demostración del “sonido electrópico”, que describe como una mezcla de música bailable electrónica y los ritmos tradicionales del Caribe.

“Siento que la manera en que esta serie ha sido diseñada es muy interesante porque invita a participar a artistas de diferentes nacionalidades, culturas y estilos musicales, lo que atraerá a una audiencia mucho más amplia”, señaló el DJ.

Lyrical G. Vladimir Mihalkov Cortesía Koubek Center

Por su parte, el artista plástico Luis Valle, El Chan Guri, contribuirá a la imagen visual de la serie.

Los miniconciertos en el teatro del Koubek Center serán filmados y editados por Juan Enis, quien ha trabajado con Alejandro Sanz, Miguel Bosé, David Bisbal, Enrique Bunbury y La Oreja de Van Gogh. Sin contar que ha dirigido documentales para Televisión Española y ARTE, la cadena de televisión cultural europea.

“Little Havana Social Club ¡en casa! es una serie que representa a ese Miami que tanto queremos. Un diálogo entre la comunidad y sus artistas más talentosos”, resumió Messulam.