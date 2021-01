Fallece en La Habana Enrique Pineda Barnet, director de ‘La bella del Alhambra’

Enrique Pineda Barnet Archivo el Nuevo Herald

El prestigioso cineasta cubano Enrique Pineda Barnet falleció el martes 12 de enero en La Habana. Tenía 87 años.

Conocido internacionalmente por su película La bella del Alhambra (1989) y su participación como coguionista en Soy Cuba (1963), junto al poeta ruso Yevgueni Yevtushenko, la obra del artista incluye una veintena de títulos, entre largometrajes y cortos de ficción, que en su gran mayoría reflejan el devenir de la sociedad cubana en diferentes etapas de la historia.

A lo largo de su trayectoria el cineasta recibió múltiples reconocimientos. Entre otros, se destacan el Premio Nacional de Cine 2006 por el conjunto de su trabajo, otorgado por el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano del Arte y de la Industria Cinematográfica (ICAIC), y un Coral de Honor que recibió en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 2016.

A la lista se suma el premio Goya 1990 al Mejor Filme Extranjero de Habla Hispana por La bella del Alhambra.

Pineda Barnet fue el director de Giselle (1964), un largometraje de ballet protagonizado por Alicia Alonso, en el que lejos de lo que esperaba, tomó el riesgo de evitar el color con tal de no edulcorar más la historia de amor, según declaró en su momento.

En su afán de innovar, introdujo técnicas propias del teatro en obras como Mella (1975), un docudrama inspirado en el líder antimachadista cubano, que lo devolvió a los tiempos del cine experimental de los cortos Cosmorama (1964), realizado junto con el artista cinético Sandú Darié, Juventud R-2 (1968), M-S (1970) y El ñame (1970).

David (1967), Aquella larga noche (1979), Tiempo de amar (1983), Angelito mío (1998) y La anunciación (2008) figuran en su filmografía.

Como docente, impartió clases y talleres en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, donde fue jefe de la cátedra de guión, y en el Instituto Superior del Arte, entre otros centros educacionales dentro y fuera de la isla.

Pero sin lugar a dudas, La bella del Alhambra fue la obra que lo encumbró.

Inspirada en la novela testimonial Canción de Rachel, de su primo Miguel Barnet, la película narra los avatares de una cantante del legendario teatro Alhambra, que trata de abrirse paso en los albores del siglo XX. Durante su temporada de estreno el filme resultó un taquillazo y fue vendida a varios países.

El reconocido cineasta nació en La Habana el 28 de octubre de 1933.

Comenzó su carrera como actor en la emisora RHC Cadena Azul a finales de la década de 1940.

En 1953 recibió el Premio Nacional Alfonso Hernández Catá por su cuento Y más allá de la brisa y asume el papel protagónico del drama Lila la mariposa.

Por esa época cofundó la Sociedad Nuestro Tiempo, una entidad encaminada a divulgar lo más avanzado del arte contemporáneo en su país.

Tras su paso por el grupo Teatro Studio, el cineasta incursionó en la radio y la televisión como guionista y director de programas. Sin contar su experiencia en el mundo de la publicidad, cuyas técnicas lo prepararon para asumir proyectos en el futuro.

Pineda Barnet ingresó en el ICAIC en 1962 como parte de la serie didáctica Enciclopedia Popular, para la cual dirige Aire frío, de Virgilio Piñera, y Fuenteovejuna, de Lope de Vega. Dos años después obtuvo una mención de teatro en el concurso Casa de las Américas por El juicio de la quimbumbia.

Luego de abordar todos géneros durante varias décadas, el cineasta incursionó en la técnica digital en el drama familiar La anunciación. Su último trabajo para la pantalla fue Verde verde (2012).

“No sé qué hacer con una realidad inevitable que absurdamente pensé que no llegaría. No hay consuelo en esta distancia a la orilla opuesta de su horizonte. Mi memoria solloza sobre 32 años de amor infinito. Se me murió el país, el país que él fue para mí”, expresó desde Miami la actriz Beatriz Valdés, protagonista de La bella…, al saber la noticia.

Por su parte, Isabel Moreno, La Mexicana en el famoso filme, agregó que “Pineda Barnet era un ser lleno de luz” que quedará en su memoria para siempre.