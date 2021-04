Raúl de Molina comenzó mostrando sus fotos y ahora gana millones, ¿quieres saber cuántos?

Leer más

Tras la primera parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé en la que el cantante mostró su lado más íntimo, el periodista continúa conversando con Bosé para intentar entender cuál es su postura ante la pandemia de Covid-19 por la que ha recibido numerosas críticas.

Convencido de su postura negacionista ante este virus, Miguel Bosé asegura que lo que sufrió en España por hacer pública su opinión fue un verdadero ataque contra su persona. “Me lo esperaba pero vamos a llamar las cosas por su nombre, no fue un ataque normal, fue un bulling en el que no hubo diálogo, no hubo debate y no hubo propuestas. Solo hubo insultos, mofas y puestas en ridículo pero jamás verás una opinión”.