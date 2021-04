Don Francisco: ‘soy un comunicador y vivo y respiro del ejercicio diario de comunicar’

Mario Kreutzberger, el popular Don Francisco, autor del libro de memorias ‘Con ganas de vivir’. Gio Alma

Durante su confinamiento por el coronavirus, Mario Kreutzberger, el popular Don Francisco, dedicó cinco horas diarias a la escritura de Con ganas de vivir (Penguin Random House), un libro de 400 páginas sobre todo lo que le ha ocurrido en las últimas dos décadas.

Este volumen, que estará disponible a partir del martes 4 de mayo, complementa un ciclo iniciado por Entre la espada y la TV (Grijalbo), un libro de memorias que publicó en el 2001, cuando aún estaba al aire su programa Sábado Gigante, (1962-2015), el espacio de variedades de más larga duración en la historia de la televisión, según el Guinness World Records.

A los 80 años, el presentador chileno repasa sus inicios en la televisión de su país y describe la trayectoria de Sábado Gigante, desde que era un programa de alcance local, hasta convertirse en un éxito internacional.

“¿Por qué quiero escribir un libro? Me lo pregunté muchas veces antes de comenzar, y siempre llegué a la misma conclusión: porque soy un comunicador y vivo y respiro del ejercicio diario de comunicar. Es una necesidad de la cual no me puedo divorciar, que se ha convertido casi en una obsesión en mi vida, que me ha dado grandes satisfacciones y uno que otro inconveniente…”, escribió el animador, tras recordar su esfuerzo para darle voz a la creciente comunidad hispana en Estados Unidos a través de su programa.

Entre los pasajes más impactantes, Don Francisco narra la detención de su padre, judío alemán, en el campo de concentración de Buchenwald, en 1938, y los obstáculos que este enfrentó para emigrar a Chile, donde nació el presentador el 28 de diciembre de 1940.

También alude a su determinación de abandonar el negocio familiar y probar suerte en el incipiente mundo de la televisión, así como a su preocupación por preservar la Teletón chilena, el evento benéfico ideado por él, en 1978, que en su edición más reciente recaudó $52 millones que fueron destinados a 14 institutos especializados en discapacidad infantil.

Con ganas de vivir destaca como Sábado Gigante llegó a convertirse en el escenario obligado para que los candidatos presidenciales de Estados Unidos intentaran atraer al votante latino. Como fue el caso de George Bush, hijo, Al Gore, John Kerry, Barack Obama y John McCain.

“Lamentablemente debo reconocer que, si estas entrevistas hubiera que hacerlas hoy, quince años después, las preguntas serían casi las mismas, lo cual indica que los problemas de nuestra comunidad lejos de solucionarse siguen siendo materia de permanente preocupación”, agregó al referirse al drama de la separación familiar, las deportaciones, la posibilidad de legalización de los indocumentados, las leyes de protección temporal (TPS) y al futuro de los estudiantes llamados dreamers, “que se transforman en recurrentes promesas de campaña, pero hasta ahora ni demócratas o republicanos han tenido la verdadera voluntad política de buscar una solución definitiva”.

El libro también recoge anécdotas con personajes insólitos, conversaciones con líderes mundiales, su visita a Sudáfrica para conocer el legado de Nelson Mandela, su viaje a China, junto al primer equipo en español que entró con cámaras al país, en 1976, además de un sinnúmero de experiencias vividas a lo largo de casi seis décadas de trayectoria en las que reflexiona sobre su trabajo y su vida personal.

Sin dudas, Con ganas de vivir es un libro necesario para todo aquel que quiera conocer la historia de la televisión en Chile y en Estados Unidos.