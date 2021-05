Belleza al natural: Jennifer López posa sin maquillaje junto a su madre y su hija

Jennifer López siempre se las arregla para ser el centro de la noticia. Aparte de los miles de comentarios que ha generado su separación del pelotero Alex Rodríguez, su apoyo en el cantante Marc Anthony, el padre sus hijos, y su posterior reencuentro con el actor Ben Affleck, con quien sostuvo un publicitado romance hace unos años, la Diva del Bronx vuelve a acaparar titulares al demostrar, una vez más que, además de ser una exitosa actriz y cantante, sus habilidades como empresaria no tienen discusión.

En su más reciente reciente aventura en el mundo de los negocios, López ha creado una serie de productos de belleza femenina, JLO Beauty, consistente en una gama de cremas faciales y perfumes que lo mismo pueden ser usados por las jovencitas que por las señoras de la tercera edad.

Para demostrar cuán variada puede ser la oferta de su marca, la actriz de 51 años empleó como modelos, nada más y nada menos, que a su madre y a su hija, quienes aparecen junto a ella en una fotografía tomada de perfil, que destaca la belleza y el parecido que existe entre las tres.

Guadalupe Rodríguez, la madre de Jennifer, tiene 75 años, y nadie podría negar que al igual que su heredera, luce espléndida.

De acuerdo con la nota divulgada por el portal MSN, Rodríguez acostumbra a acompañar a la superestrella a cada uno de los eventos importantes que la invitan, razón por la cual se ha convertido en una presencia familiar entre los seguidores de la diva.

Jennifer López canta con su madre, Guadalupe Rodríguez, durante el evento “Vax Live: The Concert to Reunite the World” el domingo 2 de mayo de 2021 en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Jordan Strauss Invision/AP

Recientemente Jennifer participó en Vax Live: The Concert to Reunite the World, un evento de recaudación de fondos que tuvo lugar en el estadio SoFi en Inglewood, California. Antes de su actuación le dijo al público que no pudo pasar la Navidad con su madre, y acto seguido, la invitó al escenario para cantar con ella Sweet Caroline, un tema de Neil Diamond.

Con respeto a su hija Emme, de 12 años, fruto de su relación con Marc Anthony, es un rostro que siempre ha llamado la atención de los medios. Sobre todo desde que se batió de tú a tú con ella en el espectáculo del Super Bowl, donde demostró sus cualidades para el canto. Ahora, en su nueva incursión como modelo, queda claro que la pequeña no solo es buen prospecto para el mundo de las pasarelas, sino que ha heredado la belleza de su madre, y de su abuela.

No hay duda de que Jennifer es genial en el arte del mercadeo.