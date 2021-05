Demi Lovato revela a sus fanáticos su verdadera identidad sexual

Demi Lovato AFP/Getty Images

En su afán de mantener al tanto a sus millones de seguidores sobre todos los pormenores de su vida privada la cantante y actriz Demi Lovato, de 28 años, les confesó que a partir de estos momentos se considera del género “no binario”, en cuanto a su identidad sexual se refiere. Esto implica que desde ya la artista no se autodefine ni como mujer ni como hombre.

Lovato pidió a sus fanáticos que cuando quieran referirse a ella no empleen los pronombres “ella” ni “él, sino más bien “ellos”. Una decisión muy personal, por absurda que parezca.

“Cada día al despertar, tenemos la oportunidad de ser quienes queremos y deseamos. He pasado la mayor parte de mi vida creciendo delante de todos ustedes. Han visto lo bueno, lo malo y todo lo que hay en el medio. Mi vida no ha sido un viaje solo para mí, también vivía para todos los que estaban al otro lado de las cámaras. Y hoy estoy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Estoy orgullosa de contarles que me identifico como (del género) no binario”, explicó en su cuenta de Instagram quien fuera una de las estrellas infantiles más mimadas del emporio Disney.

Las personas no binarias pueden o no percibirse a sí mismas como un individuo perteneciente parcial o totalmente a un género, sino que presentan un tipo de inconformidad que les permite atribuirse características especiales de determinados géneros para satisfacer su deseo de identidad.

En el caso de que se perciban con dos géneros, existe una identidad bigénero; pero si se percibe como una mezcla entre todos los géneros, entonces existe una identidad pangénero.

Para nadie es un secreto que la vida de la Lovato ha sido dura. Su adicción al alcohol y a las drogas le ha dejado un sinnúmero de secuelas. Entre otras, tres ataques cerebrales, ceguera, neumonía y un ataque al corazón.

Parte de su viacrucis se describe en el documental Dancing with the Devil, en el que confesó que en una ocasión los médicos le dijeron que solo le quedaban cinco o diez minutos de vida.

“Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo manejar vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer”, explicó la estrella a los medios de comunicación en marzo pasado.

En sus palabras a sus seguidores, reveló algunas de las razones que la llevaron a decidirse por el género no binario.

“He llegado aquí después de un proceso de curación y mucha reflexión. Todavía estoy aprendiendo y conociéndome, y no trato de presentarme como experta o portavoz”, puntualizó la cantante.

“Compartir esto con vosotros me hace abrirme a otro nivel de vulnerabilidad. Estoy haciendo esto por todos los que están ahí que no han sido capaces de compartir quienes son realmente con sus seres queridos. Por favor, manténganse viviendo dentro de verdades y sepan que les mando mucho amor”.

En la trayectoria de la artista se destacan las series Glee y Sonny with a Chance. Su discografía incluye los éxitos Don’t Forget, Demi, Tell Me You Love Me y Échame la culpa, donde hizo dúo con Luis Fonsi.