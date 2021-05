Juanes regresa al mercado discográfico con temas que marcaron su crecimiento artístico

El cantautor colombiano Juanes emprende un viaje a la semilla con una nueva aventura musical.

Se trata de Origen, un proyecto audiovisual en el que rinde tributo a una serie de canciones, géneros y autores de diferentes épocas que lo marcaron desde la niñez.

El álbum estará disponible a partir del viernes 28 de mayo.

La selección del disco, coproducido por el propio cantautor y Sebastián Krys, incluye temas tan conocidos como Rebelión (Joe Arroyo), Volver (Carlos Gardel), Nuestro juramento (Julio Jaramillo) y La bilirrubina (Juan Luis Guerra).

La lista se completa con Todo hombre es una historia (Kraken), El amor después del amor (Fito Páez), Y nos dieron las diez (Joaquín Sabina), Could You Be Loved (Bob Marley), Sin medir distancias (Diomedes Díaz), No tengo dinero (Juan Gabriel), Dancing In The Dark (Bruce Springsteen) y De oro (Familia André).

Por su parte, Amazon Prime estrenará este viernes un documental homónimo que explica los móviles que impulsaron el proyecto. En el mismo se puede ver a Juanes interactuando de manera virtual con Juan Luis Guerra, Joaquín Sabina, Fito Páez y Ziggy Marley.

La producción y la dirección estuvieron a cargo de José Tillán y Kacho López, respectivamente.

“Para mí (este disco) fue como hacer un recorrido hasta la infancia, la adolescencia y la etapa más adulta. Son canciones que marcaron mi vida y que inspiraron un poco esta idea loca de dedicarme a la música. Cuando te metes dentro de ellas y las desarmas, te pones ese ‘vestido’ de la canción de otro autor, pero en la medida en que la vuelves a armar, desde una perspectiva propia, sientes una sensación increíble que me sirvió para recordar otras cosas”, explicó Juanes a el Nuevo Herald.

El cantautor confesó que al principio sintió “responsabilidad y nervios” por haber escogido temas de autores tan icónicos. Y que en el caso de Carlos Gardel, el coautor de Volver, se trata de un artista que desde que tuvo uso de razón estaba al tanto de su música.

“Yo veía las películas de Gardel desde que tenía siete u ocho años. Por alguna razón eso fue lo que yo viví en casa. No me imaginaba escuchar esas canciones que no fuera en esas versiones”, recordó.

Juanes reveló que cuando se enfrentó al proyecto, junto con el coproductor Sebastián Krys, sentía un poco de miedo, pero estaba seguro de que desde el arte estaba haciendo algo con amor. De ahí que se fueran por caminos diferentes de los originales para, de alguna manera, “jugar” con cada tema.

Carátula de ‘Origen’ Cortesía Universal

Al referirse a El amor después del amor, el músico evocó que en el año 1992 Fito Páez irrumpió con una propuesta diferente a las que estaban acostumbrados a escuchar el rock en español. Y el hecho de “recorrer” esas canciones desde una perspectiva propia fue como “revisitarlas” para convencerse de que su esencia es parte de la música popular latinoamericana y del rock.

En cuanto a la huella de Los Beatles que se aprecia a lo largo del documental, el cantautor no negó que se propuso rendirle tributo al cuarteto de Liverpool.

“Hicimos una especie de homenaje a la televisión, a su música, al momento en que Los Beatles llegaron a Estados Unidos”, explicó, tras destacar que están marcadas las décadas de 1960, 1970 y la de 1980 en el vestuario y el estilo del cabello.

La situación por la que atraviesa Colombia tampoco pasó por alto durante la entrevista.

Al respecto, el intérprete de A Dios le pido señaló que este momento es “demasiado complejo” para su país, donde se mezclan sentimientos de ira, tristeza, rabia e impotencia.

Juanes repasa clásicos del cancionero de varias épocas en su disco ‘Origen’. Cortesía Universal

“En medio de todo sigo teniendo la esperanza de que estos momentos nos ayuden a reestructurar el país como tiene que ser para que sea más incluyente, para que entendamos quiénes somos”, afirmó. “Creemos que, desafortunadamente, no hemos entendido lo que somos como país. Un país de minorías que de repente no se escuchaba a sí mismo. Pero son cosas históricas que con la conciencia más despierta podemos encontrar un nuevo camino”.

Para el cantautor, el compromiso de los jóvenes y de la sociedad en general es de vital importancia.

“Es muy duro que la vida de jóvenes estudiantes, de policías, de soldados, sean perdidas en vano. En serio, es una situación que nos pega mucho a todos, pero creo que también son momentos coyunturales importantes”.

A lo largo de su trayectoria Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes, ha ganado veinticinco Latin Grammy y dos Grammy. Entre otras distinciones, en el 2020 fue proclamado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, en reconocimiento a su arte, sus esfuerzos humanitarios, su apoyo a los artistas emergentes y sus contribuciones filantrópicas.