El intérprete del género urbano Manuel Turizo le canta al amor en compañía de Maluma

Manuel Turizo Foto de Cortesía

Con el propósito de cantarle al amor y mostrarle a sus seguidores nuevas facetas de su quehacer musical, el cantautor colombiano de música urbana Manuel Turizo vuelve a la carga con Dopamina (La Industria INC), su segundo álbum de estudio, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Dopamina incluye una variedad de géneros tan conocidos como el reggae, la balada y el urbano. Fue producido por el propio cantautor junto con su hermano Julián Turizo. El álbum cuenta con la participación de Wisín y Yandel, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, J Quiles, Dalex, El Alfa, Will I AM y Maluma, con quien hizo dúo en el primer sencillo promocional Amor en coma.

“Siempre quise hacer un álbum que la gente quisiera escuchar desde la primera canción hasta la última. Y espero que haya sido así para todo el mundo. [Por mi parte] me siento súper contento de que en este [trabajo] me concentré en hacer lo que me gusta”, expresó Turizo a el Nuevo Herald, tras confesar que desde que el disco salió al mercado, no se ha puesto a pensar en cómo le va en las cifras de ventas, porque se siente muy feliz con los comentarios que ha venido escuchando.

“Trate de que las canciones pudieran ofrecer cosas diferentes, como una manera de que el público pudiera escuchar [las múltiples formas] en que puedo sonar”, explicó. “En el caso de Amor en coma, me parece que es una canción muy especial porque está hecha para ‘escuchar’ lo que dice. Nosotros somos reporteros de historias que nos pasan a todos, y en algún momento hemos estado en la situación de cómo terminar una relación sin que la situación se torne negativa”.

El cantautor de 21 años reveló que durante la pandemia se dedicó a vagar, a ver películas y series de televisión, y a escuchar música.

“Un día me pasaba escuchando a Romeo [Santos], a Rubén Blades, a Wisín y Yandel, o a Maluma. Aparte de que compuse mucho, no dejé de oír salsa y merengue”, dijo.

Turizo no está ajeno al momento que vive Colombia. Al referirse a la situación por la que atraviesa su país, aclaró que no apoya el vandalismo, pero sí a las personas que han tenido la valentía de hablar.

“Esa gente dio a los artistas la valentía para hablar, porque como nosotros no sabemos de política, nos mantenemos imparciales y [en este caso] nos dieron la valentía de expresar nuestras opiniones y ponerlas encima de la mesa”, reconoció. “Eso podría permitir que el día de mañana tengamos jóvenes más apoderados de la situación, que no vayan a votar por tres pesos. La parte mala [del conflicto de Colombia] estaría en que la gente pudiente comience a irse del país. Todo es tener un poco de sentido común. En estos momentos no deberíamos dejarnos llevar por las emociones”.

Cuando retomó el tema de Dopamina, el intérprete de No me conoces argumentó que creó la producción con la finalidad de dar a conocer su evolución sin perder su esencia.

“No es que piense dejar el pop urbano, pero sí debo hacer cosas diferentes”, dijo al despedirse.

