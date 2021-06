Alex Rodríguez pasó el Memorial Day acompañado de sus dos grandes amores

Alex Rodríguez AFP via Getty Images

La ex estrella de los Yankees de Nueva York Alex Rodríguez volvió a ser presa de los paparazzi este fin de semana de Memorial Day, al pasarlo soltero, primera vez, luego de que finalizara su romance con Jennifer López el pasado mes de abril.

Tal como recordara la revista People en Español, Alex hizo todo lo posible por rescatar su relación con JLo haciendo varios viajes a República Dominicana, donde la actriz y cantante se encontraba filmando Lets’ Get Laud, su película más reciente.

Por esos días a la ex pareja se le vio cenando en un lujoso restaurante del exclusivo hotel Bel-Air, de Los Ángeles, donde, curiosamente, tuvo su primera cita, años atrás. Ante tales indicios, no faltó quien pensara que las celebridades estaban a punto de reiniciar una segunda parte del romance. Sin embargo, no fue así.

Para sorpresa de todos, Jennifer y Ben Affleck revivieron su super publicitada relación, 17 años después, en la que hasta se habló de boda en su momento.

Como ya se ha divulgado, JLo y Ben anduvieron juntos por Montana y por Miami, donde alquilaron una mansión en Miami Beach valorada en alrededor de 18 millones de dólares.

Entre tanto, al pelotero se le ha visto con con una joven rubia, de la cual no se conocen detalles sobre quién es ni cuándo ni dónde se conocieron.

Lo que sí se sabe es que Alex le está poniendo muchas ganas a su faceta como empresario, al comprar los Minnesota Timberwolves, un equipo de baloncesto profesional, por el que pagó $1,500 millones junto a su socio, Marc Lore. Sin contar la línea de cosméticos para hombres, que incluye un producto masculino para cubrir imperfecciones en la piel, para la que se ha asociado con Hims & Hers, una compañía de productos de salud y cuidado personal, conocida por remedios contra la disfunción eréctil.

Pero no todo es trabajo en la vida de Alex, quien también suele hacer un aparte para atender su vida familiar, tal como lo hizo este fin de semana largo cuando publicó una foto con sus hijas Natasha y Ella, en la aparecen sonrientes y disfrutando de un paseo en bote en alta mar.

¿Y en qué anda JLo en estos días?

Luego del anuncio de su estadía con Ben en la mansión de La Playa, La Diva del Bronx ha vuelto al candelero tras la publicación de una fotografía del recuerdo que la muestra acompañada por el rapero Diddy, otro de sus antiguos amores, durante la época en que acaparaban titulares.

Lo curioso es que la foto la puso el músico en sus propias redes.