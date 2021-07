William Levy: ‘Quiero irme a Cuba, quiero marchar con ellos…’

Las protestas ocurridas en varias ciudades cubanas el pasado 11 de julio siguen siendo motivo de preocupación de varias figuras del mundo del espectáculo de dentro y fuera de la isla que ven cómo su pueblo es víctima de una intensa ola represiva por parte de las fuerzas del régimen que ya tienen a su haber un muerto, cientos de detenidos y decenas de desaparecidos.

A los pronunciamientos de Gloria y Emilio Estefan, la orquesta Los Van Van, los cineastas Fernando Pérez y Carlos Lechuga, el director de orquesta Leo Brouwer, Eva Méndez y Camila Cabello, entre otros artistas, se suman los del actor y productor William Levy, quien ha expresado sus sentimientos a través de diferentes vías.

“Tengo el corazón destrozado viendo cómo matan a mis hermanos. Este régimen es terrible, tengo demasiada rabia, dolor, impotencia. Y no sé qué hacer. Quiero irme a Cuba, quiero marchar con ellos”, confesó el galán de la telenovela Café con aroma de mujer (Telemundo), en un mensaje leído en el programa de noticias de farándula Suelta la sopa (Telemundo) por el periodista Luis Alfonso Borrego, uno de los miembros del panel.

Por otra parte, el actor aclaró a los desinformados sobre los sucesos en Cuba, que todos los manifestantes eran ciudadanos que ejercieron su libertad “dada por Dios” para exigir justicia a los que están en el poder. Ya sea con respecto a los derechos civiles, el trato de la policía, inmigración, votación, derechos de la mujer y cualquier otro asunto que se requiera ejercerlo en libertad.

“Durante décadas, los cubanos no pudieron exigir justicia porque no tenían voz. No tienen derecho a hablar, a reunirse, a organizarse (ni a) ser escuchados. Esta libertad es algo que muchos en el mundo libre dan por sentado”, escribió en sus redes sociales.

Levy, de 40 años, añadió que se siente honrado por haber visto a miles de cubanos en las calles gritando “no tenemos miedo”. Un panorama inconcebible durante su niñez en Cuba, cuando varios miembros de su familia fueron encarcelados por menos que eso.

Agregó que todos conocen las historias de cubanos que fueron torturados y ejecutados por atreverse a hablar en contra de los que estaban en el poder.

El galán, nacido en Cojímar, un pueblo ubicado al Este de La Habana, salió de la isla siendo adolescente.

Al recordar su vida en el terruño, dijo en una ocasión que la parte más difícil de crecer allá fue no tener libertad, ya que su capacidad de soñar y su destino estaban limitados; y aunque se esforzara trabajando o estudiando siempre tendría los mismos resultados.

“En una era de demandas sin precedentes, de derechos civiles y justicia social, es hora de que estas demandas se apliquen también al pueblo cubano”, exigió desde su cuenta en Instagram. “Estas personas en las calles están arriesgando todo para garantizar que sus hijos puedan ser libres y merecen todo nuestro apoyo”.