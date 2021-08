Eglise Gutiérrez nos trae ‘De la zarzuela al bolero’, la buena música en medio del verano

Con melodías que conforman la banda sonora del público de varias generaciones llega la reconocida soprano cubana Eglise Gutiérrez y un grupo de invitados para presentar De la zarzuela al bolero, un espectáculo de Martí Productions que ocupará el templo Beth Shmuel de la Congregación Cubano Hebrea de Miami este sábado 7 de agosto a las 8 p.m.

El programa de hora y media incluye una selección de zarzuelas tan conocidas como Luisa Fernanda (Cállate corazón), Torero quiero ser (El gato montés), Habanera (Don Gil de Alcalá) y la salida de Cecilia Valdés.

Entre los boleros se escucharán Te quiero dijiste, Bolero sin fin, Somos novios, Bésame mucho y Contigo en la distancia.

En el elenco figuran Marinel Cruz, Laura de Mare, Eleomar Cuello y Peter Alexander Rivera, quienes estarán acompañados por los músicos Roberto Berrocal, Denise Quesada, Lisandra Ocha y Alberto Alfonso.

“Disfruto mi profesión a plenitud. Me satisface enseñar lo que he aprendido durante años de entrenamiento musical y de carrera artística alrededor del mundo junto a grandes directores e intérpretes del arte lírico”, expresó a el Nuevo Herald, que además de cantar asumirá la dirección del espectáculo. “Cada oportunidad debe tomarse en serio sin medir la magnitud del proyecto. Y en esta ocasión cantar y dirigir a la vez me resulta natural. Agradezco el apoyo de la producción por confiarme este trabajo”.

La soprano se ha presentado en el Carnegie Hall de Nueva York; el Royal Opera House del Covent Garden de Londres, L’Opera Comique de Paris, Deutches Open en Berlin, el Teatro Colón de Buenos Aires, El Teatro de Bellas Artes de México y el Liceo de Barcelona, entre otros escenarios.

Graduada del Instituto Superior de Arte de Cuba y de la Academia de Vocal Arts de Philadelphia, Gutiérrez, ha sido aclamada por sus interpretaciones de Amina (La Sonnambula); Nanetta (Falstaff), Violeta (La Traviata), Gilda (Rigoletto), Hanna Glawari (La viuda alegre) y en el papel principal de la zarzuela Doña Francisquita.