El Gordo y la Flaca en candela por comentarios sobre suicidio vinculado al Miss Universo

La polémica que rodea al Miss Universo por la participación de la primera representante transgénero en el concurso ha terminado por traerle dolores de cabeza a Raúl de Molina y a los productores del famoso programa El Gordo y la Flaca.

El problema ha escalado a tal punto que la transmisión en vivo que hizo De Molina en Nueva York, el viernes, fue interrumpida intempestivamente por manifestantes descontentos con el enfoque del programa sobre la identidad de género, que tildaron de “discriminatorio” a las minorías sexuales.

De Molina negó las acusaciones y argumentó que el suyo fue el primer programa de la televisión en español en EEUU en incorporar una actriz transgénero a su elenco, conocida como “Cachita”, quien falleció hace dos años.

En tela de juicio están supuestos comentarios que hicieron los conductores de El Gordo y la Flaca sobre una mujer transgénero que se ahorcó la semana pasada y dedicó un último mensaje a la ex Miss Universo mexicana Lupita Jones, dirigente del certamen de belleza mexicano, quien reprochó públicamente la candidatura de Miss España, Ángela Ponce, por ser una mujer transgénero.

Ponce, una activista y modelo de 27 años, ha sido blanco de burlas e insultos desde que le pusieron la corona de Miss España por no haber nacido con el sexo biológico femenino, como el resto de las concursantes.

“Una mujer nacida mujer jamás va a ser igual que un transgénero, biológicamente no son iguales”, dijo Jones, quien en 1991 se elevó como la primera Miss Universo de su país. “No estoy de acuerdo porque no me parece una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones”.

Poco después, una mujer transgénero identificada por las autoridades mexicanas como Itzel Ávila Monreal fue hallada ahorcada en su domicilio, en un caso que la policía investiga como aparente suicidio.

Una hora antes de quitarse la vida, colgó un video en Facebook con un mensaje directo a la ex Miss Universo mexicana, según medios locales.

“Dele gracias a Dios que usted nació con una parte entre sus piernas que la identificaba con su personalidad, desafortunadamente nosotras no”, expresó Ávila en la grabación. “Fíjese muy bien lo que habla porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones, muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo que no les pertenece”.

El presunto suicidio fue tema de discusión en uno de los recientes programas de El Gordo y La Flaca.

Según los manifestantes en Nueva York, en su mayoría personas del colectivo LGBTQ, el “Gordo” De Molina supuestamente se refirió a Ávila como “este señor o señora, como lo quieren llamar”, sostuvieron los denunciantes que interrumpieron la transmisión.

Si bien los productores del programa intentaron retirar a las personas de la comunidad transgénero para que no fueran visibles en la pantalla, De Molina los incorporó en la transmisión en vivo, según muestra un video de YouTube.

“Raúl estamos muy molestas, la comunidad está muy molesta por los comentarios que hicieron, sobre todo seguirle la corriente a Lupita Jones cuando sabemos que más del 70 por ciento de la comunidad trans es quien apoya al programa”, dijo otra manifestante.

Frente a las cámaras y rodeado por los críticos, De Molina insistió que no había utilizado esas palabras para referirse a la difunta y aun así, pidió disculpas en vivo.

El presentador cubanoamericano aclaró que su intención fue divulgar que si “Lupita Jones hizo unos comentarios y ella piensa que no debe estar en Miss Universo no es para que nadie se mate por ello”.

Lily Estefan también fue fustigada durante la protesta, por supuestos comentarios homofóbicos sobre el cambio de nombre de las personas que hacen la transición al sexo biológico opuesto.

“¿Cómo es posible que la Flaca no sepa de esas leyes básicas?”, cuestionó una de las activistas.

“No creo que Lily lo dijo en mala manera”, respondió De Molina.