Univision despide a Alina Mayo Azze, rostro emblemático de la televisión hispana de Miami

El MDC’s Tower Theater Miami continúa proyectando One Night in Miami... (2020), drama dirigido por Regina King con las actuaciones de Kingsley Ben-Adir, Eli Goree y Aldis Hodge. Una película sobre un relato ficticio de una noche increíble donde los íconos Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown se reúnen para discutir sus roles en el movimiento de derechos civiles y la agitación cultural de los años 60 en Estados Unidos. Para más información y horarios: www.towertheatermiami.com

En Amazon Prime el filme 3 bodas de más (2013), en inglés Three Many Weddings, dirigida por Javier Ruiz Caldera y protagonizada por Inma Cuesta, Quim Gutiérrez y Martiño Rivas. Esta comedia romántica española gira en torno a una joven investigadora llamada Ruth, quien se ve obligada a asistir a las sucesivas bodas de tres de sus exparejas, mientras que ella todavía no ha conseguido encontrar a su pareja ideal. Por eso, en cada celebración le pide a su amigo Dani que la acompañe, lo que producirá una serie de enredos descabellados.