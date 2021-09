Prohibida en Cuba, Wendy Guerra se desquita al lograr contrato con importante cadena de TV

La escritora cubana Wendy Guerra se une al equipo de CNN en Español como analista y colaboradora en la sección CNN Estilo. También producirá columnas y contenido original y alternativo para las plataformas digitales y en línea. Entrevistará a personalidades del arte y la cultura aportando su estilo único de “sombrero” y pasión por la literatura, la que seguirá siendo su carrera, anticipó la autora, que dice tener una larga lista de futuros entrevistados con quienes hablará en los lugares que estos se encuentren.

“Es un momento trascendental en la historia contemporánea de la región y poner mi acento literario en pos de su visibilidad es un honor y un paso muy importante para mí y para mi obra”, dijo Guerra a el Nuevo Herald.

La escritora, de 50 años, ofrecerá un abreboca a los seguidores de la cadena en una conversación sobre su vida y obra en el espacio En diálogo con Longobardi, que conduce el periodista argentino Marcelo Longobardi, el domingo 3 de octubre, a las 9 p.m.

Wendy Guerra, una figura mediática

Para la autora de Todos se van, ganadora del premio Bruguera en el 2006, su participación en CNN en Español es un regreso a un medio que conoce desde la infancia porque se formó en la radio y la televisión de Cuba.

“En la radio empecé antes de saber leer. Mi mamá me dictaba todo por audífonos”, recordó Guerra, que siempre ha destacado el papel clave de su mamá, la fallecida poeta Albis Torres, en su formación.

Guerra, que hizo programas para niños y adolescentes, también participó en series como actriz, pero su énfasis siempre fue como presentadora, indicó la escritora.

Wendy Guerra promete mantener su voz de escritora en su rol como colaboradora de CNN, que representa el regreso a la televisión, donde está prohibida en Cuba. José A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

A pesar de que ya era una figura popular, a partir de su debut como novelista en Todos se van, que narra las experiencias de una niña que va perdiendo a todos sus allegados porque se van del país, fue vetada en los medios de la isla.

“Sufrí una invisibilidad terrible”, dijo Guerra desde Miami, que firmó un contrato con CNN en Español que le da exclusividad con la cadena.

“Hay muchas sorpresas, serán programas conectados por la literatura y el arte. Voy a combinar el trabajo literario con las entrevistas”, dijo, indicando que el tema de Cuba estará presente, como siempre ha estado en su obra, pero sin que represente una limitación para profundizar en otros temas.

“Creo que será otra mirada a Cuba desde el intelecto, desde la literatura. Como he vivido en Cuba 40 y tantos años, he estado muy cerca de los procesos y siempre que pueda dar visibilidad a los temas sobre Cuba, lo haré”, expresó.

Una generación de artistas cubanos contra la censura

Recientemente, Guerra consiguió un hito que han logrado pocos escritores cubanos, la publicación en inglés de su novela Nunca fui primera dama (I Was Never the First Lady) por la editorial HarperCollins. Esta se inspira en parte en la que fue figura clave entre los colaboradores de Fidel Castro, Celia Sánchez Manduley, con tanto poder en el proceso que tuvo mucho más influencia que si hubiera sido Primera Dama.

Guerra ha publicado siete novelas y tres poemarios, algunos de ellos traducidos a 23 idiomas. En el 2016 fue reconocida por el gobierno francés con la Orden de las Artes y las Letras en el grado de oficial, un nivel superior al Chevalier des Arts et des Lettres, que recibió en 2010.

En la Feria del Libro de Miami del 2019, presentó su novela El mercenario que coleccionaba obras de arte (Alfaguara, 2018), y en esa ocasión dijo a el Nuevo Herald por qué seguía residiendo en Cuba: “Allí estoy con mis muertos porque casi todos mis vivos se me han escapado”.

Nacida en el 1970, Guerra pertenece a una generación que se ha visto obligada a salir al exilio y desarrollar su carrera lejos de su país porque la censura y la represión del gobierno coartan la libre creación y condenan a la cárcel a artistas y activistas.

“Muchos de los que aun viven en Cuba están mudos hasta que les dan la oportunidad de salir y solo entonces determinan decir lo que piensan. La minoría que lo hace desde la isla es estudiada bajo una campana de cristal por el servicio secreto y, el departamento ideológico”, dijo entonces Guerra, que recientemente retó al presidente mexicano Andrés López Obrador a vivir 15 días en Cuba.

“Cuidado, presidente, los lazos que unen a nuestros países son demasiado grandes y su gesto es demasiado bajo”, escribió Guerra con motivo de la polémica visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a México.

Una nueva alternativa para CNN

Cynthia Hudson, vicepresidenta sénior y directora general de CNN en Español y Estrategia Hispana para CNN/US, calificó como un “orgullo” contar con la escritora en el grupo de analistas y colaboradores, que incluyen a María Cardona, Roberto Izurieta, Rocío Vélez, Octavio Pescador, Al Cárdenas, Jorge Dávila Miguel, Carlos Alberto Montaner, Jorge Castañeda, Mari Rodriguez-Ichazo y Frida Ghitis.

“Sus observaciones de la realidad de la sociedad actual, su gran experiencia como una de las autoras más codiciadas de estos tiempos y su experiencia de vida única, seguramente ayudarán a que su voz sea un gran aporte para CNN en Español”, expresó Hudson.

En junio la cadena anunció que se unían a su elenco de presentadores, María Celeste Arrarás y Don Francisco. El programa de Arrarás, CNN Docufilms con María Celeste Arrarás, comienza a finales de octubre.

Por su parte, Guerra expresó que en el futuro se imagina escribiendo novelas como siempre y usando su bagaje literario para hacer columnas y entrevistas, y sobre todo, se propone mantenerse fiel a sus opiniones y a su manera de ser.

Con relación a cuánto tiempo planea estar con CNN, Guerra dijo que el proyecto es “maravilloso y durará mientras nos aporte a ambos

“Ojalá sea fructífero y para toda la vida, pero mi carrera es la literatura y eso lo tengo muy claro”, concluyó.