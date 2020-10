Reunión pública de Joe Biden en Miami se enfoca en el coronavirus

Joe Biden, ex vicepresidente y candidato demócrata a la presidencia en las elecciones del 3 de noviembre, durante una reunión pública moderada por NBC News en el Perez Art Museum de Miami (PAMM), el lunes 5 de octubre de 2020. Al fondo el MacArthur Causeway sobre la Bahía de Biscayne. AP

Luego de hacer campaña en el Pequeño Haití y La Pequeña Habana, el candidato presidencial demócrata Joe Biden participó el lunes por la noche en una reunión pública que mayormente se enfocó en la pandemia del coronavirus, pocas horas después de que al presidente Donald Trump le dieran de alta del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, MD.

“Francamente, no estaba sorprendido” dijo Biden acerca del diagnóstico del presidente.

El destacado periodista Lester Holt de NBC News, quien moderó la reunión pública, le hizo preguntas a Biden sobre el caso de COVID-19 de Trump en los primeros minutos de la actividad, la cual se llevó a cabo en el Perez Art Museum de Miami (PAMM).

Cuando Holt le preguntó si pensaba que los doctores del presidente habían sido transparentes con la condición médica del primer ejecutivo, Biden dijo que no se iba a “poner a adivinar”, ya que Trump tenía los mejores cuidados médicos del mundo, lo cual indicó que le alegraba. Pero también aprovechó la oportunidad para recalcar que la gran mayoría de los americanos no tenían ese tipo de acceso a la atención médica.

Según el ex vicepresidente, no le había preocupado su propia salud luego de haber compartido un escenario con Trump durante 90 minutos en el debate de la semana pasada.

“He sido meticuloso con el distanciamiento social”, dijo Biden, “he sido meticuloso con usar una mascarilla cuando no cumplo con el distanciamiento social”.

En su última pregunta durante el segmento, Holt le indicó a Biden que en una encuesta el 65% de los americanos pensaba que el presidente tenía alguna responsabilidad por haberse enfermado con el COVID-19. Le preguntó si estaba de acuerdo con los resultados del sondeo.

“Cualquiera que contraiga el virus diciendo que las mascarillas no importan, que el distanciamiento social no importa, creo que es responsable de lo que le suceda’‘, dijo el aspirante a la presidencia.

Todavía no se sabe cuando Trump regresará a hacer campaña de forma presencial. Han pasado sólo tres días luego de haber sido diagnosticado con la enfermedad.

Vanessa Tamariz, una enfermera pediátrica, le dijo al ex vicepresidente que el Condado Miami-Dade tenia la mayor cantidad de casos y muertes de COVID-19 en el estado, e indagó sobre cuál sería el plan federal de respuesta para manejar la pandemia y para “unir el país” en la batalla contra el coronavirus.

Biden le respondió que crearía un mandato federal de uso de mascarillas obligatorio en todas las propiedades del gobierno central y que haría que las pruebas estuviesen disponibles para todos.

También indicó que “llamaría a todos los gobernadores a la Casa Blanca” para decirles que se “responsabilicen y establezcan las guías para el manejo de la pandemia”.

Criticó al presidente Trump por decir que no tomaba responsabilidad por el manejo de la pandemia del gobierno.

Otro votante indeciso le preguntó a Biden sobre la seguridad en las escuelas ante la pandemia. Este le dijo que se crearán parámetros de cómo las escuelas pueden abrir de forma segura, se le proveerá equipo de protección individual a los maestros y se aseguraría la capacidad de saneamiento de las escuelas, entre otras cosas.

La audiencia indecisa también trajo otros temas de interés nacional, tales como la reforma policial, el turismo, los derechos reproductivos de las mujeres y los supremacistas blancos.

Biden habló de cómo la “gran, gran, gran mayoría” de los policías eran personas decentes, e indicó que el problema en la fuerza policiaca eran “algunas manzanas podridas”. Dijo que juntará policías y grupos de derechos civiles, entre otros, para discutir y decidir qué se tenía que hacer al respecto de la reforma policial; que incrementará el presupuesto policiaco, apoyará la salud mental de los policías, y también promoverá programas de entrenamiento de sensibilidad y de vigilancia policiaca donde los agentes y las comunidades puedan conocerse.

Respecto a los derechos reproductivos de las mujeres, indicó que Roe v. Wade tenía que codificarse como una legislación para que se pudiera proteger el derecho al aborto si la Corte Suprema anulara el caso.

En la penúltima pregunta Peter González, un abogado de Coral Gables, habló de las preocupaciones de algunos venezolanos y cubanos en Florida, quien dijo que recibían mensajes de la campaña de Trump diciendo que un voto por Biden era un voto por “la extrema izquierda, y el socialismo, hasta el comunismo”. Le preguntó al ex vicepresidente que como apaciguaría las preocupaciones de sus familiares y amigos para que votaran por Biden y su compañera de fórmula, la Senadora Kamala Harris.

Joe Biden, ex vicepresidente y candidato demócrata a la presidencia en las elecciones del 3 de noviembre, junto al periodista Lester Holt (der.) durante una reunión pública moderada por NBC News en el Perez Art Museum de Miami (PAMM), el lunes 5 de octubre de 2020. Al fondo el MacArthur Causeway sobre la Bahía de Biscayne. Andrew Harnik AP

“Soy la persona que corrió contra un socialista”, dijo, refiriéndose a su contienda primaria contra el senador Bernie Sanders.

También aludió a su récord de política extranjera.

“Me he enfrentado a las personas por las cuales estamos preocupados, me he enfrentado a los Castro del mundo, a los Putins del mundo, me he enfrentado a los dictadores, no los he acogido”, le dijo.

Durante su visita a La Pequeña Habana el lunes, Biden divulgó algunas de sus posturas hacia las Américas y se distanció de los ataques de la campaña de Trump, que lo acusan de ser socialista o comunista, y denunció a Maduro como un dictador. Criticó al presidente Donald Trump por sus políticas de línea dura, tales como las sanciones que se le han impuesto a Cuba, que dijo que no eran efectivas, y por no conceder Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos, que los protegería de ser deportados a su tierra natal, la cual enfrenta una crisis humanitaria.

En su visita al Pequeño Haití, el ex vicepresidente se enfocó mayormente en movilizar el voto haitiano, pero también denunció cómo Trump quiere quitarle a los haitianos el TPS, que se les otorgó en el 2010 tras el terremoto del 12 de enero.

La visita de Biden, la primera a Miami en más de un año, sucede luego de que la Senadora Kamala Harris también hiciera campaña en el sur de la Florida, y es parte de un intento de atraer votantes latinos y haitiano-americanos, grupos clave para ganar el estado, un campo de batalla en las elecciones presidenciales. También coincide con el último día para registrarse a votar en la Florida y con el envío por correo alrededor de 5 millones de boletas a electores que residen en el estado.

Se espera que la elección sea cerrada en este estado péndulo. Una encuesta de Bendixen & Amandi International publicada el lunes con el Miami Herald indicó que Biden le llevaba 20 puntos porcentuales por encima a Trump en el Condado Miami Dade. Entre los votantes hispanos de Miami-Dade County, según la encuesta, Biden también había ampliado su ventaja.

El miércoles por la noche, el vicepresidente Mike Pence y la senadora Harris se enfrentarán en el debate de los candidatos vicepresidenciales.