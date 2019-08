Las banderas lo salvaron de una tragedia familiar y él levantó la moral de toda una isla

View this post on Instagram

Todos los que me siguen saben que la bandera de La Perla la pintamos de negro como una manera artística y pacífica de protestar a favor de la renuncia de Ricardo Rosselló y demostrando que estamos en pie de lucha, que es lo que significa el vestir de negro a nuestra bandera. Tan pronto nuestro llamado sea escuchado y el señor renuncie le devolveremos los colores y su belleza a nuestra querida bandera, y esta vez será como símbolo de victoria, gloria y marcando un nuevo comienzo como pueblo, esta vez más que unidos y con la certeza que podemos cambiar nuestro rumbo y hacer valer nuestra democracia. Así que Puerto Rico, cuando llegue el momento les dejaré saber para que juntos le demostremos al mundo que volvemos a tomar las riendas de nuestro futuro y brillar como solo los boricuas sabemos hacer. ¡Gracias! #rickyrenuncia