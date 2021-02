¿Merecen las iguanas su propio zoológico? Un granjero de Florida quiere formar la mayor colección del mundo

Ves una iguana en tu jardín y retrocedes, luego te encoges de hombros. Un día más en la Florida.

Tal vez cuando hace mucho frío empiezas a oír al National Weather Service de Miami enviando alertas sobre el clima de “iguanas congeladas”.

Pero el agricultor de Florida Ty Park ve la oportunidad y la belleza en criaturas como éstas. Quiere celebrar y ayudar en los esfuerzos de preservación. Las iguanas no solo incluyen a las grandes iguanas verdes invasoras que causan un desastre en los jardines bien cuidados en el sur de la Florida.

“Las iguanas verdes son solo una especie, e Iguanaland resaltará otras especies que la gente no ha visto nunca; junto con otros reptiles”, dijo Park.

Así que, quizás para este verano o principios de otoño, Park planea abrir Iguanaland en Punta Gorda, en el Condado de Charlotte, en el suroeste de la Florida.

“Mi padre, que era profesor en la University of Illinois, nos trajo aquí en 1967. Yo tenía 13 años. He tenido reptiles toda mi vida, desde los 6 años, cuando mi padre me regaló una tortuga”, explicó Park, oriundo de Corea del Sur.

Su objetivo es crear –por número de especies– el mayor zoológico de reptiles del mundo, dijo Park. Reptile Gardens en Rapid City, South Dakota, ostentan el título de Récord Mundial Guinness con más de 225 especies diferentes, informó WINK News.

“Iguanaland tiene tres objetivos: educar y entretener al público en general sobre la diversidad e importancia de los reptiles y anfibios, especialmente a nuestros jóvenes”, afirmó.





También quiere poner su colección a disposición de la investigación y las pruebas. “Hemos acogido aquí a muchos investigadores y becarios en el pasado y seguiremos haciéndolo. También daremos clases”.

Park también pretende recaudar unos $250,000 al año para ayudar a financiar los esfuerzos de investigación y conservación a nivel mundial.

“En el pasado, organizamos dos Iguanafest y recaudamos más de $120,000 solo con esos dos eventos”, dijo Park.

“Hemos recaudado y repartido casi $600,000 en los últimos 14 años. He estado aquí como granja privada. Ahora quiero abrir esta granja al público para compartir mi pasión”.

Park, cuya hija, la actriz Victoria Park, interpreta a Kamilla Hwang en la serie de The CW “The Flash”, calcula que se gastarán entre $4 millones y $5 millones en convertir la granja en el zoológico de Iguanaland para el momento de su apertura.

Además de las 45 especies diferentes de iguanas –muchas de ellas en peligro de extinción, dijo Park–, Iguanaland está diseñado para albergar serpientes, lagartos, tortugas, ranas e insectos. “Esperamos empezar con al menos 250 especies de reptiles e ir ampliando a medida que vayamos creciendo”.

El zoológico, cuando esté terminado, tendrá sitios de comida, zonas de descanso, un parque infantil, un estanque de koi y un estanque para alimentar a las tortugas, dijo Park.

El zoológico se dividirá en una zona pública y un centro de cría de animales raros que estará disponible para visitas guiadas por una tarifa adicional. “Los ingresos obtenidos”, dijo, “se destinarán a la conservación de las iguanas en peligro de extinción”.