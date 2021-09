Mes de la Herencia Hispana: Estos pioneros le abrieron las puertas a los latinos

Comenzó el Mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos, donde cerca de 62 millones de americanos se identifican como Hispanos o Latinos, según el Censo del 2020.

Pero, ¿por qué comienza hoy si ya estamos a mitad de mes? Bueno, resulta que el 15 de septiembre es también la fecha en la cual celebran su independencia cinco países latinoamericanos: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Por si fuera poco, mañana -16 de septiembre- México celebra su Día de la Independencia y Chile sigue la fiesta el 18 de septiembre.

Para comenzar la festividad con broche de oro, el Nuevo Herald repasa los hispanos que rompieron barreras en sus respectivos campos. Una lista para honrar a tan solo algunos de esos latinoamericanos que sacan la bola del parque, rompen techos de cristal, se propulsan fuera del planeta, y -estando allá arriba en el espacio- siguen siendo patriotas aunque hubieran nacido en la luna.

Baruj Benacerraf: Destacado inmunólogo nacido en Caracas, Venezuela. En 1980 recibió un Premio Nobel en medicina por sus décadas de trabajo estudiando el sistema inmunológico. Gracias a sus investigaciones junto a los doctores George Snell y Jean Dausset, se extendió la comprensión de las reacciones inmunológicas en los trasplantes de órganos.

Fue gracias a este científico venezolano y su grupo de compañeros que ahora conocemos porqué el cuerpo a menudo rechaza un órgano extraño. Sus descubrimientos ofrecieron información sobre la probabilidad de éxito que tendría un trasplante, salvando así un sinnúmero de vidas alrededor del mundo. Benacerraf también se destacó como profesor de Patología en la Universidad de Harvard y obtuvo otros tantos premios por su labor científica.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor, da un discurso tras recibir la Medalla W.E.B. Du Bois de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, el 2 de octubre de 2013. Steven Senne AP

Sonia Sotomayor: La primera hispana en convertirse en jueza asociada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Actualmente Sotomayor es la latina más influyente en la sociedad norteamericana, según un estudio del Instituto Latino de Política Pública. De padres puertorriqueños, Sotomayor fue criada en el Bronx en un hogar de escasos recursos. La jueza siente orgullo de sus raíces y reconoce la envergadura que tuvieron sus primeros comienzos.

“Es importante que todos apreciemos de dónde venimos y como esa historia nos ha dado forma en maneras que no entendemos”, destaca Sotomayor quien se graduó de la Universidad de Princeton y la Escuela de Derecho Yale.

Franklin Ramón Chang Díaz: Astronauta costarricense y el primer hispano seleccionado por el programa de la NASA en el 1980. En un momento dado, Chang Diaz fue la persona con más viajes al espacio, saliendo a orbita en siete ocasiones distintas. A través de estos viajes espaciales ha pasado más de 1,500 horas flotando en el espacio, incluyendo 19 horas en caminatas espaciales.

Hoy día es el fundador y presidente de la compañía Ad Astra Rocket, la cual se dedica al desarrollo de tecnología avanzada de propulsión de cohetes.

Ellen Ochoa, la primera hispana en viajar al espacio, en 1993, ingresó al Salón de la Fama de los astronautas, en momentos en que trabajaba con la NASA para conquistar Marte. HAND OUT EFE

Ellen Ochoa: La primera astronauta mujer entre el grupo de astronautas hispanos que viajó al espacio. Ochoa pasó casi 1,000 horas en el espacio a lo largo de cuatro misiones entre el 1993 y el 2002. En el año 2017 fue la directora del Centro Espacial Johnson de la NASA. Cuando era niña, la ingeniera no soñaba con ser astronauta. “Parte del motivo era que no había mujeres astronautas y no había astronautas de minorías”, dijo Ochoa en una entrevista con el San Diego Union Tribune.

Nieta de abuelos mexicanos, Ochoa sentó base para que más mujeres latinas reconocieran que límite no es el cielo. Después de su travesía por el espacio, Serena Aunon-Chancellor, cuya familia es de origen cubano, repitió la hazaña.

Roberto Clemente trascendió el béisbol de su época y se convirtió en un héroe para todas las generaciones al saber unir a su grandeza como pelotero sus virtudes humanas fuera del terreno de juego. AP

Roberto Clemente: El puertorriqueño es una de las leyendas de las Grandes Ligas tanto por sus grandes virtudes dentro del campo como por su labor humanitaria fuera de el mismo. Durante sus primeros años jugando para los Pittsburgh Piratas tuvo que lidiar con el racismo y la barrera del idioma. Esto solamente sirvió como gasolina para el fuego por la lucha de la igualdad, alzando su voz en contra de esta problemática. “Mi gran satisfacción proviene de ayudar a borrar opiniones gastadas acerca de los latinoamericanos y los afroamericanos”, dijo en vida Clemente.

El pelotero se convirtió en el undécimo pelotero, y el primer latino, en alcanzar los 3,000 hits en la historia del deporte. Tres meses más tarde, el boricua falleció en un accidente de avión mientras iba en camino a Nicaragua para entregar ayuda a las víctimas de un terremoto.

Reclamando el Cinco de Mayo con la activista Dolores Huerta. José M. Osorio Chicago Tribune

Dolores Clara Fernández Huerta: De seguro habrás visto el famoso afiche que lee “We can do it!” donde aparece una mujer vestida de azul con una pañoleta roja en la cabeza. La frase fue inspirada por Dolores Clara Fernández Huerta, abogada mexicana para los derechos de los campesinos. Fue Huerta quien utilizó el eslogan “Sí, se puede” durante las negociaciones entre trabajadores y empresarios de Arizona. Huerta ha luchado por las condiciones laborales de los campesinos, apoyado el empoderamiento de la mujer, el trabajo de los inmigrantes así como una fuerte postura en contra de la discriminación de los latinos en Estados Unidos.

Gracias a su gestión cabildera, junto a César Chávez, Huerta logró obtener Ayuda para familias dependientes (“AFDC”) y seguro de discapacidad para trabajadores agrícolas en el estado de California. También promulgó la primera ley que otorgó a los trabajadores agrícolas el derecho a organizarse colectivamente y negociar mejores salarios y condiciones laborales en ese estado.

César Chávez, líder sindical y de derechos civiles estadounidenses en 1975. AP FILE

Cesar Chávez: Líder sindical y activista de derechos civiles. Nacido en Arizona de padres mexicanos Chávez dedicó sus días a luchar por mejores condiciones laborales para los trabajadores agrícolas. En el 1962 se unió a la activista Dolores Huertas y juntos crearon la Unión de Trabajadores Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés), el cual se convirtió en el primer sindicato rural exitoso en la historia de los Estados Unidos.

El dúo logró movilizar a miles de latinos por lo que son recordados como ejemplo de justicia social. En el año 1965, la UFW comenzó una huelga que luego se convertiría en un boicot nacional en contra de las uva de California. La protesta que duró cinco años, logró conseguir un aumento de salario para los agricultores y les dio el derecho a sindicalizarse.

Gloria y Emilio Estefan recibieron el Premio Gershwin a la Canción Popular que otorga la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en el 2019. Brent N. Clarke INVISION/AP

Emilio y Gloria Estefan: La pareja de músicos cubanos son conocidos como los padrinos de los artistas latinos en los Estados Unidos. En el 2015, recibieron la Medalla de la Libertad por el entonces presidente Barack Obama. Según el matrimonio, la presea es un reconocimiento a todo lo que han aportado los hispanos a la sociedad estadounidense así como la gran importancia de mantener las raíces culturales.

Los Estefan se han encargado de llevar el sazón cubano incluso fuera de la música. En Miami, son propietarios de un elegante restaurante de comida cubana llamado Estefan Kitchen. Para quienes quieran llevarse un pedacito de sabor cubano a donde quiera que vayan, también cuentan con una tienda de comida en el aeropuerto de la ciudad.

En esta foto de archivo del 25 de agosto de 2018, Rita Moreno llega a la 33ª edición anual de los Premios Imagen en Los Ángeles. Richard Shotwell Richard Shotwell/Invision/AP

Rita Moreno: La actriz puertorriqueña con una larga trayectoria de más de 70 años en el mundo del espectáculo llegó a la ciudad de Nueva York con tan solo 4 años de edad y sin saber una pizca de inglés, idioma que tuvo que aprender “a la fuerza” según ha dicho en varias entrevistas.

Ninguna de las barreras culturales que afrontó la detuvieron, Moreno se convirtió en la única artista latina en ganar los cuatro premios principales de la industria del cine norteamericano: el Oscar, el Tony, el Grammy y el Emmy otorgándole a su vez un puesto en el libro de récords Guinness. Hoy día, a sus 89 años Moreno sigue siendo una de las artistas más enérgicas de la industria.

Cuéntanos, ¿qué otras figuras hispanas te inflan el pecho de orgullo?