Cuando la verdadera diversión comienza al bajarse: Royal Caribbean invierte en su propia isla

Ahora que las cuatro compañías más grandes de cruceros son dueñas de destinos privados en las Bahamas, es muy probable que su viaje por el Caribe incluya una parada en uno de estos destinos. Sin embargo, lo que encontrará al desembarcar dependerá de con qué compañía viaje.

Royal Caribbean Cruises Ltd., con sede en Miami, cuenta atraer a los visitantes con sus emocionantes diversiones. A principios de este mes, la compañía inauguró su Perfect Day en su destino de CocoCay después de una renovación de $250 millones. La isla cuenta con un nuevo parque acuático que tiene un tobogán de agua de 135 pies de altura, un globo de helio que lleva a los visitantes a 450 pies sobre la tierra, una tirolina (excusiones por entre la cima de los árboles) de 1,600 pies, y una laguna de agua fresca. El destino de 125 hectáreas tiene suficiente espacio como para alojar a 10,000 personas a la vez.

Pero las aventuras vienen con un precio. Un día entero en el parque acuático cuesta entre $44 y $99 por persona, la tirolina cuesta entre $79 y $139 por persona, y el viaje en globo entre $39 y $99 por persona, dependiendo de la temporada.

Once barcos de Eleven Royal Caribbean zarparán para un Perfect Day en CocoCay en 2019, entre otros el Empress, Symphony, y Navigator of the Seas, todos con sede en Miami. Los barcos crucero más grandes de la compañía en su clase Oasis pueden atracar en la isla gracias a un nuevo muelle, sin necesidad de un barco nodriza. En el muelle caben dos barcos a la vez.

Royal Caribbean tiene planeado construir otros cuatro destinos privados en el Caribe, Asia y Australia. Los lugares aún no se han anunciado.

MSC Cruises, una compañía con sede en Génova que tiene sus oficinas principales en el sur de la Florida, está tomando un rumbo diferente con su nuevo destino privado en las Bahamas que piensa inaugurar en noviembre. En la MSC Marine Reserve de Ocean Cay, la compañía tiene como objetivo mostrar la belleza natural de la isla caribeña con actividades como buceo con esnórquel, kayak y surf de remo (paddleboarding). La compañía planea construir un laboratorio marino en la isla para estudiar los cambios de clima de los corales.

La compañía de Miami Carnival Corporation maneja dos destinos privados en las Bahamas, Half Moon Cay y Princess Cays. El año pasado, Carnival Corp. terminó la renovación de Princess Cays para equipar al destino con su nueva tecnología wifi llamada Medallion Net, ampliar la marina para permitir que atraquen barcos más grandes, y ofrecer más excursiones como kayak con cristales para ver el fondo del mar y paseos en bicicleta.

Norwegian Cruise Line Holdings, también con sede Miami, este año está invirtiendo en varias modernizaciones en Great Stirrup Cay, su isla privada en las Bahamas. Para finales de año, dijo la compañía de barcos, la isla tendrá lujosas villas en la playa, todas con vista al mar, nuevas opciones culinarias y un spa Mandara.

Virgin Voyages, la nueva compañía de cruceros, anunció que para el año próximo lanzará al mar desde Miami su primera nave, está construyendo un club con una playa privada para sus pasajeros en la isla Bimini en las Bahamas. La compañía dijo que tiene planeado hacer espectaculares fiestas en la playa para los pasajeros que no tendrán nada que envidiarles a las famosas fiestas de la playa española de Ibiza.