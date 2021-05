Cinco hoteles del sur de la Florida figuran en la lista de los mejores de Tripadvisor. Conócelos

Vista desde una de las habitaciones frente al mar del Acqualina Resort & Spa en Sunny Isles Beach, que acaba de ser designado uno de los mejores hoteles del país.

Tripadvisor ha volcado su atención en los hoteles y complejos turísticos. Y en el sur de la Florida le gusta lo que ve.

Cinco hoteles locales han entrado en los premios Traveler’s Choice Best of the Best for Hoteles en un par de categorías diferentes, lo cual no es sorprendente, teniendo en cuenta que Tripadvisor informó recientemente de que Cayo Hueso y Miami Beach son dos de los principales destinos turísticos de Estados Unidos este verano.

El Acqualina Resort & Spa en Sunny Isles Beach quedó quinto en la lista de los 25 hoteles mejor valorados de Estados Unidos. Los galardones se están convirtiendo en algo habitual para este lujoso establecimiento frente al mar.

Recientemente fue designado el mejor complejo turístico de la parte continental de Estados Unidos por U.S. News & World Report. También entró en la lista Forbes 5-Star a principios de este año.

El Acqualina fue el único hotel de la Florida en la lista de los 25 mejores. ¿El hotel favorito de Tripadvisor en el país? El Mint House en 70 Pine, en la Ciudad de Nueva York.

Dos hoteles de Cayo Hueso también fueron distinguidos por Tripadvisor. El Gardens Hotel fue clasificado en el número 10 de la lista de los hoteles más románticos de Estados Unidos, y el H20 Suites Hotel en Cayo Hueso en el número 13.

Otros hoteles de Florida que destacan por su ambiente romántico son el Port d’Hiver en Melbourne Beach y el Marker 8 Hotel & Marina en St. Augustine.

Havana Cabana en Cayo Hueso es el

El Gardens Hotel en Cayo Hueso también figura en la lista de los Mejores Hoteles Pequeños en Estados Unidos (No. 12), al igual que el Black Dolphin Inn en New Smyrna Beach y el Port d’Hiver en Melbourne Beach.

Tripadvisor también rindió homenaje a los hoteles “más guardados”, que son los complejos turísticos que los viajeros añaden con más frecuencia a sus listas de deseos.

El principal hotel en las listas de deseos en el mundo fue el Havana Cabana en Cayo Hueso. El Palms Hotel & Spa en Miami Beach fue el No. 4 en la lista de los más guardados de Estados Unidos.

El Palms Hotel & Spa en Miami Beach.

El sitio web basó sus clasificaciones en la calidad y cantidad de opiniones y valoraciones de los viajeros publicadas en Tripadvisor entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020. También añadió nuevas clasificaciones este año: Hoteles Nuevos Más de Moda (propiedades que abrieron en julio de 2019 o después), Principales Hoteles con Azotea, Estancias de Safari y Hoteles para la Fotografía Perfecta.

“A medida que el mundo se prepara para una temporada de viajes de verano más ajetreada, los codiciados Best of the Best Awards de Tripadvisor están aquí para ayudar a las personas a descubrir lugares espectaculares donde alojarse mientras comienzan a planificar su esperado próximo viaje”, afirmó Lindsay Nelson, directora de experiencia y marca de Tripadvisor, en un comunicado de prensa.