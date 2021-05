Ríndete al Zen: Nuevo evento de arte digital en Miami hace que obras maestras se muevan

El espectáculo más reciente en el Arsht Center es el espacio más zen en Miami.

Reconocemos que las palabras “zen” y “Miami” rara vez se encuentran en la misma frase, pero en el caso de “Lasting Impressions: The 3D LED Experience”, son ciertas. Esta experiencia de arte digital en 3D, una primicia mundial de Princeton Entertainment Group, da vida a las obras maestras del impresionismo. Es apacible y a la vez hipnotizante, y casi con toda seguridad los 60 minutos más tranquilos que haya tenido en los últimos 14 meses.

Si has vivido en Miami durante algún tiempo, comprenderás que esto es algo maravilloso.

¿Cómo se compara “Lasting Impressions” con la otra exposición digital inmersiva (“Beyond Van Gogh” en el Ice Palace)? Es diferente en casi todos los sentidos, aunque aquí también escucharás la canción “Vincent”. Eso es inevitable. Solo ríndete a ella.

La audiencia. World Red Eye

En “Lasting Impressions” hay más protocolos en torno al COVID y se sigue más estrictamente el distanciamiento social. Llenarás un formulario en tu teléfono y tomarán la temperatura. Se requiere el uso de mascarillas durante toda la presentación. Si todavía estás nervioso por aventurarte a salir, esta salida de una hora parece segura.

Un acomodador te entregará unas gafas 3D y luego elegirás un asiento en el escenario del Arsht Center. No dejes de darte la vuelta para ver cómo se ve el teatro desde el escenario. Probablemente nunca estarás ahí arriba de nuevo, a menos que seas seleccionado para el elenco de la próxima reposición de “Les Miz”.

Con música de compositores como Ravel y Debussy, el espectáculo se desenvuelve frente a ti, no a tu alrededor. Si quieres sumergirte en los estanques de Monet, no te culpamos. Los asientos situados en el centro del escenario parecen los mejores, aunque tu millaje podría variar. Cuando las primeras imágenes en 3D salgan de la pantalla –una de las bailarinas de Degas se estira hacia ti– te sorprenderá lo difícil que es no alargar la mano e intentar tocarla. Lo llamaríamos “psicodélico”, pero entonces te harías ciertas suposiciones sobre nuestras actividades de ocio.

Mientras las nubes se arremolinan, las hojas caen y las olas se agitan, la banda sonora también incluye obras francesas de Aznavour, Mouskouri y Piaf, cuyo “Non, je ne regrette rien” resuena en perfecta sincronía con “Café Singer” de Degas.

Lo mejor de todo es que, aunque se permiten las fotografías y video, no se trata de un festival de selfies (no es que haya nada malo en ello, salvo que en cierto modo lo hay). La naturaleza tridimensional del evento va a causar estragos en tu Instagram. Pero no pasa nada. “Lasting Impressions” es una experiencia más tranquila y reflexiva. Es como saborear una cena íntima con un excelente vino y buenos amigos, no gritar por encima de tus compañeros en una ruidosa escena de club.

‘Lasting Impressions: The 3D LED Experience’

Dónde: Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami

Cuándo: Hasta el 16 de junio; cerrado lunes y martes; proyecciones por la mañana, por la tarde y por la noche de miércoles a domingo

Entradas: $54.60-$99.75 en arshtcenter.org

Más información: 305-949-6722