El nuevo Sedano’s de Hialeah dejará boquiabierto a más de uno. Y a la abuela le fascinará

Don’t miss the celebration! We welcome you to the newest store in Hialeah with cooking demos, a pastelito party and cafecito power- hour from 3 -4 p.m. at 1170 W 49th St. __ ¡No te pierdas la celebración! Te esperamos en la nueva tienda de Sedano’s en Hialeah con demostraciones de cocina, pastelito party y cafecito power-hour de 3 a 4 p.m. en 1170 W 49th St.