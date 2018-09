Díaz-Canel se estrena en la ONU rememorando participación militar de Cuba en África

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se estrenó en las Naciones Unidas con un breve discurso sobre las relaciones entre Cuba y África, unidos por “lazos de sangre”, según dijo en una sesión destinada a la paz y a homenajear al fallecido líder sudafricano Nelson Mandela.

“Cuba se honra en recordar que compartió sus luchas en la primera línea de combate con sus hermanos africanos de Angola y Namibia” y en un comentario improvisado agregó “jamás olvidaremos Cuito Cuanavale”, una sangrienta batalla en la que la presencia militar cubana fue decisiva para la derrota las fuerzas apoyadas por el régimen del apartheid sudafricano en Angola.

Luego, Díaz-Canel, citó a Fidel y Raúl Castro para alabar la memoria de Mandela.

“El primer secretario de nuestro Partido, General de Ejército, Raúl Castro calificó a Mandela como un profeta de la unidad, la reconciliación y la paz. Por su parte, el comandante en jefe de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz lo definió como ejemplo de ‘hombre absolutamente íntregro’”, dijo.

Suscríbase

El resto de su breve intervención sirvió para reafirmar algunas de las posiciones oficiales cubanas en materia de política exterior: la condena del armamentismo, de la desigualdad y la pobreza como base de los conflictos violentos y la afirmación del principio de soberanía.

“La paz internacional permanece amenazada por la filosofía de la dominación. Por ello hacemos nuestras las palabras de Mandela cuando dijo: ‘nosotros también queremos ser dueños de nuestro propio destino”.

En la sesión también intervino el presidente de Colombia Iván Duque, quien dijo que el legado de Mandela ha inspirado los deseos de ese país de “construir la paz con legalidad y con unidad… y nos ha ayudado a recibir con los brazos abiertos a un millón de hermanos venezolanos que huyen de una terrible dictadura”.

Esta también es la primera intervención del recién electo presidente colombiano en las Naciones Unidas. El gobernante cubano llegó el domingo acompañado de varios ministros cubanos y su esposa, Liz Cuesta.

En declaraciones a la prensa cubana, con un retrato del fallecido gobernante Fidel Castro a su espalda, Díaz-Canel dijo que venía a traer un “mensaje de paz” y al mismo tiempo “a denunciar la política aberrante del bloqueo, una política que ya fracasó”.

“Con toda fuerza vamos a ratificar esa denuncia en un momento en que hay un retroceso de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, donde hay una administración que ha vuelto a retomar el discurso de la guerra fría”, dijo. “Es una administración con la cual es difícil avanzar en una relación entre iguales. Buscamos también una relación civilizada a pesar de las diferencias ideológicas”.

Una muestra del retroceso es que no habrá reunión entre el presidente Donald Trump y el recién nombrado presidente cubano. En el 2015, en pleno apogeo del deshielo, el ex presidente Barack Obama se reunió con Raúl Castro en la ONU y ambos hablaron el mismo día ante la Asamblea General. En esta ocasión, Díaz-Canel hablará el miércoles 26 de septiembre, un día después que lo haga Trump. El Departamento de Estado no ha anunciado ninguna reunión entre miembros de las dos delegaciones. Pero Díaz-Canel y su esposa podrían ver al matrimonio Trump en una recepción para jefes de Estado organizada por el presidente estadounidense el lunes en la noche.

La Casa Blanca no ha contestado si el presidente cubano recibió una invitación.

Después de la sesión de la mañana, Díaz-Canel se reunió con el presidente de Irán, Hassan Rouhani. La reunión no había sido anunciada por la parte cubana.

La visita del gobernante cubano a Nueva York está cuidadosamente coreografiada para homenajear a Fidel Castro. Díaz-Canel dijo que su visita a Estados Unidos, su primera como presidente, le traía a la mente “los recuerdos que desde niño, y más tarde mayores, tuvimos con la presencia de Fidel en Naciones Unidas y después, de Raúl”. Díaz-Canel también participará en un evento en la iglesia Riverside, donde Castro fue recibido por simpatizantes en el 2000.

Pero activistas ya han anunciado protestas esta semana para “denunciar las dictaduras de Castro, Maduro y Ortega durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York”, según un comunicado de la organización Cuba Archive.

El gobernante cubano también sostendrá reuniones con el presidente español Pedro Sánchez, el secretario general de la ONU, António Guterres y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Siga a Nora Gámez Torres on Twitter: @ngameztorres