Actor Luis Alberto García intensifa críticas dentro de Cuba y denuncia ‘el miedo al que posee dinero’

El actor cubano Luis Alberto García se ha convertido en los últimos tiempos en un látigo al criticar los abusos que viven los consumidores en Cuba.

En sus redes sociales ha publicado fuertes comentarios que condenan tanto el precio de 14 CUC que alcanza un paquete de espagueti, en un país que el salario promedio es de poco más de 30 CUC, hasta el alboroto que se armó en la prensa cubana cuando un periodista oficialista señaló que un solo grupo de personas compró 15,000 manzanas en una operación relámpago en el establecimiento La Puntilla, en Miramar.

Arropado en el arrastre popular con que cuenta en la isla, García ha ido subiendo la parada y ahora redactó un manifiesto en clave de humor que tituló Decreto 1349, en referencia al Decreto 349, que legaliza la censura en Cuba y que ha sido fuertemente criticado por muchos artistas dentro y fuera de Cuba.

Publicado en su página de Facebook, y también en el blog Segunda Cita de Silvio Rodríguez, el irónico Decreto 1349 parte del incidente de las manzanas que destapó el periodista oficialista Iroel Sánchez en su blog La Pupila Insomne, quien llamó “pichones de oligarca” a los que compraron las cajas de manzanas. El hecho concluyó con la expulsión y procesamiento judicial de varios empleados, en quienes recayó la responsabilidad de lo ocurrido.

Suscríbase

“Hemos sabido que las personas naturales, ciudadanos cubanos residentes en el archipiélago, no podrán adquirir más de 10 manzanas por semestre en todo el territorio nacional”, ironizó García en su manifiesto.

Según el Decreto 1349, se prohibirían en los medios de difusión de Cuba todo lo que haga referencia a las manzanas: las canciones de Armando Manzanero, las computadoras Apple, Guillermo Tell, de Carlos Varela, y La manzana en la cabeza, de Carlos Manuel.

García también se burla de una consigna que se ha usado históricamente para denigrar a quienes se van del país, y hace su propia versión con las frutas caídas en desgracia: “¡Pin Pon fuera, abajo la manzanera!”

Las críticas se tornan incendiarias cuando defiende a los cuentapropistas y condena el “miedo incontrolable al que posee dinero en la isla”.

“¿Por qué algunas personas ven nada más a los acaparadores de manzanas y no a otros acaparadores? ¿Por qué nada más que a los acaparadores pequeños y medianos? ¿Por qué no sacuden el manzano? ¿Por qué no acaban de liberar las fuerzas productivas?”, se pregunta.

Con un comentario que va directo a la cúpula y funcionarios del gobierno, dice que el cuentapropista gana el dinero “sin robar y sin traficar influencias?” Y también señala que para qué rasgarse las vestiduras con algo que todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo: en Cuba existe una clase privilegiada.

“¿Por qué le temen más a un millonario que a un millón de pobres? ¿No quieren darse cuenta de que hace muchos años existen en nuestro país clases sociales que en las escuelas nos repiten que no existen en estos lares?”, dijo.

Unos días después, García se hacía eco de un comentario y una foto que puso en sus redes sociales Ana Ivis Galán García, en la que dejaba constancia del alto precio de los espagueti en la tienda de 5ta Avenida y 42 en Playa.

Haciendo periodismo ciudadano, Galán señaló que un paquete de espagueti sin gluten de 500 gramos costaba 13.95 CUC, cuyo equivalente en moneda nacional es 348.75 pesos.

“¿De qué están hechos estos espagueti? ¿Tendrán algún sellito de oro o alguna fibrita de plata?, escribió Galán.

Uno de los comentarios a este post bromeaba con la calidad de la pasta: “¿Los ves así de sencillos? La respuesta está en que cuando abres el paquete y los tiras en el caldero ya salen hechos ¡y con camarones!”.

El crítico de cine Alejandro Ríos dijo a el Nuevo Herald que García pertenece a una generación de creadores que se han quedado en Cuba y han luchado por una idea de respeto.

“Tienen una plataforma que se han creado ellos mismos, que es su arte, y eso hay que respetárselo”, señaló Ríos.

El prestigio y la cantidad de seguidores que tiene el actor están avalados por una filmografía de más de 40 títulos. Es además el intérprete del personaje Nicanor O’Donnell, protagonista de los cortos dirigidos por Eduardo del Llano, que fustigan la realidad cubana. Estos cortos, que ya van por 14 ediciones, no se pueden ver públicamente en Cuba sino solo en el Paquete. El más reciente, aun sin estrenar, Rállame la zanahoria, sitúa a O”Donnell robando en la casa de un reguetonero rico.

“Si hubiera más personas con esa popularidad que se atrevieran a hacer las críticas que hace Luis Alberto, otro gallo cantaría”, dijo Ríos, que conduce el programa de cine La mirada indiscreta, por America Tevé.

El crítico de cine añadió que los comisarios de la cultura, como el autor de La Pupila Insomne, no se atreven a responderle a García.

“Lo ignoran porque no saldrían bien parados de una discusión con él, que tiene toda la razón, además de la popularidad y el apoyo del público”.

Siga a Sarah Moreno en Twitter: @SarahMorenoENH