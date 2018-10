Las llevó a la iglesia y luego las decapitó, confiesa cubano que llegó vestido de policía

Los macabros detalles sobre el asesinato de una mujer y su nieta en el estado de Virginia, presuntamente a manos de un ex policía cubano que llegó a Miami a bordo de una balsa, han salido a la luz.

Después de asistir a un servicio religioso en la iglesia donde eran miembros, Hareton Jaime Rodríguez Sariol acompañó a su novia Elizabeth Rodríguez Rubio y a la nieta de esta, Angie Caroline Rodríguez Rubio, en el auto a su casa en Maryland. Pero nunca llegaron.

Rodríguez Sariol confesó haberle disparado a su novia de 48 años y a la niña de 12 años, decapitado y enterrado sus cabezas cerca de la autopista. Al ser arrestado por la policía en agosto pasado declaró que tenía “la conciencia tranquila”.

Como parte de un acuerdo con la Fiscalía la semana pasada, Rodríguez Sariol se confesó culpable de dos cargos de homicidio en primer grado y podría enfrentar una condena a cadena perpetua el próximo 12 de febrero.

Según reportes de The Winchester Star que cita a Marsha Garst, fiscal del condado de Rockingham, Elizabeth Rodríguez Rubio estaba manejando cuando el vehículo se salió de la carretera y cayó en una zanja. Aparentemente su nieta se golpeó la cabeza y cuando la abuela fue a auxiliarla, Rodríguez Sariol revisó el celular de la mujer y descubrió un mensaje que lo puso “enojado y furioso”. No se sabe qué decía el mensaje.

Rodríguez Sariol dijo a la policía que tomó un arma calibre 22 que le había dado a su novia para que se protegiera y apuntó a la mujer. Cuando la niña vio que la vida de su abuela estaba en peligro se interpuso entre ella y el arma. Rodríguez Sariol le disparó directamente a la cabeza. Posteriormente le disparó a la novia en la cabeza y en el pecho.

El supuesto ex capitán de la policía cubana dijo que puso los cuerpos en el asiento trasero, los cubrió y se alejó del lugar del crimen. Según evidencia presentada por la Fiscalía, a las 5:12 p.m., Sariol gastó $53.94 en gasolina, una parte de la cual echó en una lata. Más tarde compró guantes, fosforeras y cuchillos en Walmart. En las horas siguientes condujo por diferentes áreas del condado, deshaciéndose de pertenencias de Rodríguez Rubio que la policía recuperó posteriormente.

Más tarde, reportó The Winchester Star, Rodríguez Sariol les cortó la cabeza a los cadáveres y abandonó los cuerpos de sus víctimas en el Parque Nacional Shenandoah, en el Condado de Greene. Las cabezas las mantuvo dentro de una bolsa en su auto.

El hombre condujo por la carretera interestatal 66 el auto donde trasladó los cuerpos y le prendió fuego. El vehículo fue hallado por las autoridades. En él hallaron una carcasa de pistola calibre 22. El arma homicida fue encontrada luego cerca de Mount Crawford.

El 6 de agosto Rodríguez Sariol compró un pico en una tienda de Home Depot en Harrisonburg. Según dijo a las autoridades, esa noche enterró las cabezas de sus víctimas a lo largo de la carretera interestatal 81.

Los familiares de Rodríguez Rubio y su nieta habían denunciado a la policía su desaparición. El 7 de agosto la policía emitió una alerta y obtuvo una orden de arresto contra Rodríguez Sariol por cargos de secuestro.

Rodríguez Sariol fue detenido esa misma noche cuando conducía un camión con remolque Volvo 2000. El 5 de septiembre reveló el lugar donde había depositado los cuerpos y enterrado las cabezas de sus víctimas.

Algunas fuentes consultadas por el Nuevo Herald ponen en duda que Rodríguez Sariol fuera policía en la isla. Este diario intentó corroborar esa información con la oficina de la fiscal del Condado de Rockingham, pero dijeron que no podían compartir información sobre el caso hasta que se dicte sentencia. Cuba no comparte información sobre la pertenencia de sus ciudadanos a la policía ni al ejército.

“Yo sospechaba que algo no estaba bien con él. Un día me dijo que más adelante me contaría su verdadera historia y cuando le hablé de la posibilidad de visitar Cuba después de siete años, me dijo que no podría regresar nunca porque tenía cosas pendientes con la justicia”, dijo Michel Herrera, amigo de Rodríguez Sariol en una entrevista telefónica.

Herrera llegó en la misma balsa con Rodríguez Sariol a Los Cayos de Florida junto a un grupo de 26 migrantes. Ambos estaban vestidos de completo uniforme de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Durante algún tiempo convivió con Rodríguez Sariol.

El principal sospechoso de la desaparición de dos mujeres en Virginia llegó hace dos años al país vestido con su uniforme de la Policía Nacional Revolucionaria. Según confesó, era capitán de las fuerzas del orden en la Isla.

Según dijo Rodríguez Sariol en una entrevista concedida al periodista de Miami Juan Manuel Cao, utilizó el uniforme de policía para evitar que la embarcación rústica en la que salieron de Guanabo, en el este de La Habana, fuera interceptada por las autoridades.

Un amigo cercano de Rodríguez Sariol dijo que la relación entre “el capitán” y Rodríguez Rubio era “complicada”.

“Ella era una mujer muy fuerte de carácter. Siempre lo ninguneaba y hacía de él lo que quería,” dijo el amigo que no quizo ser identificado. “Elizabeth hasta viajó a Cuba en busca de unos papeles de él para casarse”.

“Él era una persona muy reservada con sus cosas, pero nunca aparentó ser violento. En Texas sacó una licencia para manejar camiones. En Cuba tiene a su hermana muy grave con cáncer y a su madre. Están en shock con la noticia”, dijo.

Otra persona que vivió con Rodríguez Sariol en Texas señaló que las discusiones con Rodriguez Rubio eran constantes. “Ella era muy celosa y él también. Discutían mucho por un hombre de la iglesia a la que ambos iban. Lo que nadie se puede explicar aquí es por qué le hizo daño a la niña”, agregó.