Periodista censurado en Cuba pide asilo político en la frontera de EEUU

El periodista independiente José Ramírez Pantoja, momentos antes de presentarse en la frontera de Estados Unidos con México para pedir asilo político.

El periodista cubano José Ramírez Pantoja publicó en el 2016 comentarios de Karina Marrón, subdirectora del diario oficial Granma, alertando a periodistas de “protestas masivas” similares a las del Maleconazo de 1994, si se repitiera otro “Período especial” en Cuba.

Tras el revuelo que generó la publicación, Ramírez Pantoja fue expulsado de Radio Holguín, en el extremo oriental de la isla, y lo censuraron en todos los medios de prensa oficial cubanos. Cuando intentó escribir para la prensa independiente, fue amenazado por las autoridades con la cárcel.

Este miércoles Ramírez Pantoja pidió asilo político en la frontera sur de Estados Unidos, después de dos meses de espera en México, convencido de que “escapar” de Cuba era “su única opción”.

“Me dejaron sin trabajo ni sustento, sin importarles los años que trabajé como periodista, solo por el hecho de informar. Después vinieron las amenazas, las presiones. Querían que dejara de trabajar para la prensa independiente y a la vez continuaban censurando mi trabajo en la prensa oficial”, relató por teléfono Ramírez Pantoja minutos antes de dejar atrás la frontera mexicana.

Tras su despido de la prensa oficial, el Tribunal Municipal Popular de Holguín ratificó la sentencia en su contra. También la Comisión de Ética Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba falló adversamente. Desde el oficialismo voces con poder dentro de los medios lo acusaron de quererse pasar “a la prensa de Miami” y desataron una campaña contra quienes se atrevieron a defenderlo, como el periodista uruguayo Fernando Ravsberg, que en aquel entonces reportaba como corresponsal extranjero desde la isla.

“Después que me expulsaron de mi trabajo tuve que trabajar como empleado doméstico porque el Estado controla todos los medios en Holguín. Trabajé por techo y comida. Parece que lo que publiqué de Karina Marrón les incomodó tanto que se dedicaron a perseguirme y a amenazarme”, agregó Ramírez Pantoja.

Tras una serie de apelaciones y cartas pidiendo ser readmitido en los medios de prensa cubanos controlados por el Estado, Ramírez Pantoja incursionó en la prensa independiente, escribiendo para El Toque, OnCuba y 14ymedio, algunas veces con su nombre y otras bajo seudónimo.

Aumentan las amenazas

“Cuando comencé a escribir para la prensa independiente, las amenazas se multiplicaron. Los oficiales de la Seguridad del Estado me dijeron que no me habían metido preso en el 2016 porque ellos no habían querido, pero que yo vivía solo y cualquier cosa podía pasarme”, relató.

El caso de Ramírez Pantoja fue incluido en el informe de cierre del 2016 que publicó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). La organización, con sede en Nueva York, alertó entonces de un aumento en los arrestos a periodistas en la isla, las confiscaciones de útiles de trabajo y la imposición de cartas de advertencia policiales a los reporteros.

El pasado año Ramírez Pantoja fue acreditado por la revista independiente El Toque para cubrir el Festival de Cine de Gibara. Según relata el periodista, dos oficiales de la Seguridad del Estado lo arrinconaron y forzaron a entrar a una oficina donde le recriminaron “venderse al imperialismo por 10 dólares”.

“En ese momento me dijeron que ellos sabían que yo trabajaba con seudónimo para la prensa independiente, que no siguiera hablando mal de la revolución porque eso tendría consecuencias. También me intentaron chantajear con supuestas evidencias que tenían en mi contra y me sugirieron que mejor me quedara tranquilo hasta que terminara mi sanción”, dijo.

Miedo de que lo regresen a Cuba

El periodista salió del país el 31 de enero de este año tras recibir una beca para hacer un doctorado en Historia en la Universidad Autónoma de Baja California. “Tengo miedo que cuando termine mi estancia legal en México me regresen a Cuba, por eso he tomado esta decisión [de pedir asilo en EEUU]”, añadió.

El número de cubanos que se presentan en la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo continúa en aumento, según las últimas cifras presentadas por la Patrulla Fronteriza. En el año fiscal 2018 se presentaron 7,079 cubanos, mientras que en lo que va de año fiscal 2019 (desde el 1 de octubre hasta el 19 de febrero) han llegado a la frontera 6,289 cubanos.

En octubre pasado las autoridades estadounidenses otorgaron asilo político al periodista independiente Serafín Morán después de seis meses retenido en un centro migratorio de Pearsall, Texas. El reportero debió superar un largo proceso judicial para demostrar que su vida corría peligro en Cuba.