Policías de Kenia y Somalia intentan rescatar a dos médicos cubanos secuestrados

El doctor Assel Herrera Correa fue secuestrado el viernes 12 de abril del 2019 en la ciudad de Mandera, Kenya, por lo que se sospecha sean miembros del grupo terrorista somalí Al Shabab.

Las policías de Kenia y Somalia están realizando una operación para rescatar a dos médicos cubanos que fueron secuestrados en la mañana del viernes en Kenia, en la ciudad fronteriza de Mandera, y que fueron llevados a Somalia, según declaró en Twitter el inspector general de la policía keniana, Hillary N. Mutyambai.

“Luego del incidente de la mañana en el condado de Mandera, donde fueron secuestrados dos médicos cubanos, nuestras agencias de seguridad están trabajando con las agencias de seguridad del gobierno de Somalia para perseguir a los secuestradores en Somalia con el objetivo de rescatar a las víctimas”, dijo Mutyambai. “Le mantendremos informado sobre el progreso de la operación”.

La policía de Kenia anunció el viernes que alrededor de las 9:00 a.m., dos autos Toyota Probox bloquearon el auto del gobierno en el que viajaban dos médicos cubanos que habían salido de su residencia para ir al hospital de la ciudad de Mandera. Los médicos iban escoltados por dos policías pero uno de ellos murió en el incidente y el otro logró escapar. Los secuestradores lograron llevar el auto donde estaban los doctores cubanos hasta Somalia. La policía de Kenya dijo que había recuperado el auto y que estaba interrogando a su conductor.

AFP y medios locales kenianos identificaron a los dos médicos cubanos como el cirujano Landy Rodríguez y el médico especialista en medicina general Assel Herrera Correa. Ellos formaban parte de un grupo de cien médicos cubanos que fueron enviados a ese país en el 2018 como parte de un convenio entre los gobiernos.

Los doctores fueron entrevistados por un medio local tras su llegada a Mandera .en junio del 2018.

“Lo primero que hice fue buscar en Internet y la situación de seguridad me sorprendió. ¡Todo era sobre bombas! No sabía qué hacer y mis colegas sentían pena por mí. Los médicos cubanos trabajan en todo tipo de condiciones en 75 países “, dijo Correa al sitio digital Mwakilishi. “A diferencia de lo que vi en la red antes de venir aquí, este lugar es seguro y no me importaría que mi esposa y mi hija se unieran a mí”.

Según información en su página de Facebook, Correa nació en Puerto Padre, en la provincial oriental de las Tunas, y había estado en misiones de colaboración en Brasil y Bostwana.

En la entrevista, Rodríguez dijo que atendía unos diez casos al día y que se comunicaba con los locales a través de una aplicación de traducción.

Las autoridades no han confirmado aún si los autores del secuestro son miembros del del grupo yihadista somalí Al Shabab, que ha cometido ataques similares en el pasado. El 9 de abril, Estados Unidos emitió una alerta de viaje recomendando a sus ciudadanos que no viajaran a Mandera y otros condados fronterizos con Somalia por un alto riesgo de secuestros y actos terroristas.

La ministra de relaciones exteriores de Kenya, Monica Juma, dijo en Twitter que su gobierno estaba en contacto con las autoridades cubanas. La cancillería cubana no ha hecho declaraciones sobre el secuestro. Los medios oficiales cubanos tampoco han reportado el hecho.

