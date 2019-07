Omara Ruiz Urquiola, enferma de cáncer, fue expulsada de su trabajo en Cuba por represalias

La profesora universitaria Omara Urquiola Ruiz, hermana del biólogo Ariel Ruiz Urquiola, a su llegada al Aeropuerto de Miami en agosto del año pasado para recibir tratamiento médico por el cáncer de seno en estado avanzado que padece desde el 2005. Omara fue expulsada de su puesto como profesora en el Instituto Superior de Diseño el 29 de julio del 2019. pportal@miamiherald.com

La profesora universitaria cubana Omara Ruiz Urquiola, que padece cáncer de seno en estado avanzado, fue expulsada el lunes 29 de julio de su empleo en el Instituto Superior de Diseño de La Habana.

“Estoy en la calle. Ahora cobro la liquidación y no sé qué va a pasar”, dijo Omara, que describió la expulsión como una “represalia” por la “actitud crítica frontal” frente al gobierno de la isla que han mantenido ella y su hermano, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, quien denunció violaciones ambientales en la isla, como la tala indiscriminada de árboles, la caza de especies en extinción y el vertido de sustancias tóxicas en las aguas del Valle de Viñales.

Ariel, que ahora se encuentra en Alemania, fue condenado en mayo del 2018 a un año de cárcel por “desacato a la autoridad”. Después de una huelga de hambre de dos semanas, el científico fue liberado en julio del 2018.

“No somos opositores, pero sí hemos criticado lo mal hecho, las violaciones a la ley, incluso la que está vigente”, dijo Omara en conversación telefónica con el Nuevo Herald desde La Habana.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Ella misma ha denunciado en varias ocasiones que el gobierno de Cuba no le imparte el tratamiento de inmunoterapia que debe recibir cada 21 días alegando que los medicamentos son muy caros y que no tienen recursos para comprarlos.

Diagnosticada en el 2005 con un tipo de cáncer muy agresivo y hereditario, Omara afirma que nunca faltó al trabajo ni pidió un certificado por enfermedad, a pesar de que se sometió a varias operaciones, entre ellas una doble mastectomía e implantes de seno.

La profesora de 46 años, graduada de Historia del Arte, impartía clases de Cultura cubana e Historia del Diseño en el Instituto Superior de Diseño, ubicado en la calle Belascoaín, hasta su expulsión el 29 de julio.

Responsabiliza de esta decisión a la jefa del Departamento, que emitó un informe falso en el que indicó que Ruiz Urquiola no tiene suficiente carga docente u horas de clases. Asimismo, la funcionaria no tuvo en cuenta la experiencia en labores investigativas con la que cuenta Omara Ruiz Urquiola, que a su vez recibió el apoyo de sus alumnos en su página de Facebook.

“Super agradecido y orgulloso de haber recibido sus clases”, dijo Jorge Silveira.

“A pesar de que Semiótica tocaba después de Entrega de diseño, se luchaba contra el sueño y el cansancio para atender a tan magistrales clases. Muchas gracias”, expresó Leonardo Molina.

Ariel Ruiz Urquiola también resaltó el compromiso de su hermana con la enseñanza en un extenso comentario en Facebook.

“Lo que sí sé es que sus estudiantes y sus compañeros del claustro la consideraban una extraordinaria profesora, que fue la tiza de oro del instituto, que padeciendo de una enfermedad mortal acrecentada por el gobierno cubano no dejó a sus estudiantes sin clases ni a sus compañeros con carga ajena, que hizo cuanto programa de estudio relacionado con la Historia del diseño y materias relacionadas, que convirtió una asignatura detestable por los estudiantes en la esperada cada semana: semiótica”.

SHARE COPY LINK Omara Ruiz Urquiola, hermana del biólogo Ariel Ruiz Urquiola visita Estados Unidos con una visa humanitaria con el fin de recibir asistencia médica.

El biólogo también fue expulsado de la Universidad de La Habana por sus posiciones políticas, lo que recordó en un post en Facebook el científico Oscar Casanella, quien a su vez mencionó varios casos de artistas y académicos que corrieron la misma suerte.

“Amigos, estemos al tanto de lo que ocurra mañana en la reunión extraordinaria en el ISDI para la cual citaron a Omara Ruiz Urquiola. Espero que no lleguen a expulsarla como hicieron con su hermano, con Yanelys Nuñez Leyva, Lynn Cruz, Adonis Milán, conmigo y muchos otros, víctimas de la represión laboral”, escribió Casanella, cuando le anunciaron a Omara que se haría una reunión extraordinaria para una “reorganización docente”.

SHARE COPY LINK Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el 11 de abril de 2019 por realizar performance con la bandera americana (USA) en alusión a la performance que realizaría Daniel Llorente en la Plaza de la Revolución.

Antes de su viaje a Alemania, Ariel Ruiz Urquiola fue detenido por las autoridades cubanas por participar en la marcha independiente por los derechos LGBTI el 11 de mayo en La Habana.

Por su parte, Omara dijo que no piensa regresar a un trabajo después de haber sido expulsada de esa manera si no se le reconocen sus derechos. De momento, espera trabajar de manera independiente. También afirmó que no piensa abandonar Cuba, a pesar de tener una visa humanitaria para entrar a Estados Unidos.

“No nos considerábamos opositores”, dijo incluyendo a su hermano Ariel. “De hecho, no nos interesaba la política, pero nos han aplastado como ciudadanos. No hay instancias que nos representen”, concluyó Omara Ruiz Urquiola.