Soluciones al alto costo de los pasaportes de Cuba dependerán de EEUU, dice Díaz-Canel

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel dijo que su gobierno está al tanto de las “preocupaciones” sobre el alto costo de los pasaportes de la isla y las prórrogas que se necesitan cada dos años, pero condicionó la solución de este problema a “cómo se comporte el gobierno de Estados Unidos”.

“Nosotros también estamos al tanto de todo un grupo de preocupaciones que hay sobre el precio del pasaporte, sobre la prórroga del pasaporte (...) Le podemos dar la seguridad de que todos los temas los estamos analizando y a todos los temas les iremos buscando una respuesta”, dijo Díaz-Canel durante un encuentro la noche del lunes con emigrados cubanos en Dublín, Irlanda.

“Ustedes tienen que entender también que las respuestas dependen mucho de cómo en materia de relaciones internacionales se comporte el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba”, agregó el mandatario.

El pasaporte cubano es uno de los más caros del mundo en proporción al salario de los ciudadanos de la isla y tiene un costo de $100 para quienes residen en Cuba y hasta $350 para quienes viven en Estados Unidos.

Aunque el documento de viaje es válido por seis años, el gobierno exige que sea prorrogado cada dos años a un costo de $25 para quienes viven en Cuba y cerca de $160 para los cubanoamericanos. Es obligatorio que los cubanos utilicen el pasaporte oficial para entrar en la isla, aunque tengan otra nacionalidad.

Los altos precios de los pasaportes es uno de los principales reclamos de los cubanos que viven en el exterior, al igual que la discrecionalidad con la que actúan los oficiales del Ministerio del Interior que se arrogan el derecho de decidir si un cubano puede regresar o no a su país.

En el mismo encuentro en Dublín, Díaz-Canel negó que Cuba discrimine a ningún ciudadano por motivos ideológicos ante una pregunta de Annarella Grimal, una cubana que reside en Irlanda desde hace una década.

El gobernante fue cuestionado por Grimal, quien defiende el derecho de los médicos que abandonan las misiones cubanas en el exterior a regresar a la isla a visitar a sus familiares. Cuba castiga a los galenos con un veto de entrada de ocho años por considerarlos “desertores”.

Grimal lamentó que el gobernante “no dio plazos para responder las preocupaciones que mencionó, ni compartió ningún plan de acción concreto al respecto”.

“Por no aclarar, ni siquiera respondió a mi pregunta concreta de para cuándo tendremos una sola moneda. Eludió la cuestión contestando aproximadamente que no podía decirme nada para que ‘los enemigos’ no se enteraran”, escribió la cubana en su perfil de Facebook.

