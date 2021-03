Cuba cierra aún más sus fronteras. Estas son las consecuencias para Miami

El gobierno cubano restringió aún más la entrada de vuelos procedentes de EEUU y otros países, especialmente aquellos donde viajan sus nacionales, lo que ha tenido un impacto directo en la entrada de remesas en efectivo, paquetes y medicinas, dijeron varias aerolíneas y expertos a el Nuevo Herald.

“Llevo dos meses esperando por un paquete con insulina y analgésicos que me mandó mi hijo desde Miami”, dijo Ana Luisa Santiago, una cubana de 70 años residente en Cienfuegos, en el centro sur de Cuba.

Santiago se queja de que el aumento en el costo de la vida en la isla ha venido aparejado con mayores dificultades para recibir las remesas desde el exterior. “Antes mi hijo me mandaba $100 mensuales y pagaba $15. Ahora está pagando hasta 45 por cada $100 por lo que me manda menos”, dijo.

La administración de Donald Trump decidió a finales de 2020 prohibir los envíos de remesas a través de Fincimex, una subsidiaria de GAESA, el emporio militar cubano. La isla se negó a ofrecer otro canal para tramitar las remesas desde EEUU y Western Union tuvo que abandonar el negocio.

Según Emilio Morales, presidente de la consultora Havana Consulting, “el impacto de la pandemia de COVID19 ha sido muy fuerte en el rubro de las remesas”.

“La pandemia ha hecho declinar las remesas en efectivo en un 36,8 por ciento mientras que las remesas en artículos y paquetería disminuyeron un 78,6 por ciento”, dijo.

En 2020 el flujo de efectivo a la isla fue estimado en $2,300 millones frente a los $3,700 de 2019. Por su parte, el envío de mercancías cayó a unos $619 millones en 2020 frente a los $2,900 millones del año anterior.

Menos vuelos a Cuba

El gobierno cubano ha continuado reduciendo los vuelos provenientes de países como EEUU, México y República Dominicana.

JetBlue y American Airlines dijeron a el Nuevo Herald que limitaron a una sola frecuencia semanal los vuelos desde EEUU a La Habana, en una nueva vuelta de tuerca desde que en enero el gobierno responsabilizara a los viajeros por un repunte en el número de casos de coronavirus. American operaba desde enero seis vuelos a la semana a Cuba.

En diciembre el Ministerio de Salud Pública de Cuba dijo en un comunicado que los contactos de los viajeros internacionales con otras personas representan “el 71.5% del total de los casos detectados en las últimas semanas, asociado en su gran mayoría a ciudadanos cubanos” procedentes de los países que serán restringidos.

Cuba está pasando por una tercera ola de coronavirus que mantiene cifras de contagios por encima de los 500 casos diarios y ha provocado la muerte de 341 personas.

El corte en los viajes afecta el mercado negro

La reducción de los vuelos está golpeando directamente al mercado informal del país, un sector al que recurren los cubanos para paliar las siempre desabastecidas tiendas estatales.

“Tengo una lista de todo lo que he ido comprando en el mes. Los 3,300 pesos ($137) que gané se me han ido en comida. La libra de carne de cerdo está a 60 pesos (2,5) y la de arroz a 25”, dijo Yulia, una trabajadora de un comercio en Santa Clara, al centro de Cuba que pidió no revelar su identidad por temor a represalias.

La falta de dólares, unido a una batería de reformas económicas largamente aplazadas por el gobierno ha disparado el precio de la divisa y devaluado el peso, la moneda local, incrementando la inflación y la pérdida del valor real del salario de los trabajadores, dijeron reconocidos economistas cubanos como Carmelo Mesa Lago y Pavel Vidal, que estiman que los cubanos perderán entre el 15 y el 50 por ciento de su capacidad de compra.

Yulia, de 24 años, dijo que ha tenido que acudir al mercado informal para comprar dólares, “la única moneda en la que se puede comprar” en las tiendas que tienen algunos productos de higiene y alimentos.

“Los dólares están a 50 pesos. Tengo que comprarlos ilegalmente para después poderle comprar al gobierno sus productos a precios abusivos. Mientras tanto los dirigentes cada día engordan más”, dijo la mujer vía telefónica.

La medida también ha afectado a comunidades cubanas en el extranjero.

Rafael Hernández, un cubano de 23 años que viaja frecuentemente desde La Habana a Cancún para comprar ropa y aseo que luego revende en la isla quedó varado en México tras el recorte de vuelos.

“Esto está desierto. Casi no hay cubanos comprando y los envíos a Cuba también están detenidos”, dijo desde Cancún.

Osniel Betancourt, otro cubano que administra una pequeña tienda en la “zona cubana” de la ciudad, dijo que está pensando cerrar debido a la escasez de clientes y emigrar a Estados Unidos.

“Muchos de los cubanos que conozco aquí ya se han marchado a la frontera. En Estados Unidos siempre hay mejores oportunidades de salir adelante”, dijo.

