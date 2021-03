Cubanos se manifiestan frente a la Casa Blanca para pedir a Biden ‘mano dura’ hacia el régimen

Centenares de cubanos se manifestaron este sábado en Washington pidiendo mantener las sanciones sobre el régimen cubano.

En las cercanías del monumento a George Washington en la capital estadounidense, centenares de cubanos se manifestaron para pedir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tenga en cuenta al exilio de Miami en la revisión de la política hacia el régimen cubano.

La manifestación fue convocada por el Movimiento Somos+ que dirige el opositor exiliado Eliécer Ávila. También contó con la presencia de influencers, médicos, artistas y deportistas cubanos en el exilio.

“Estamos aquí para que el gobierno de Biden no se convierta en un aliado de la dictadura de Cuba. La Unión Europea ya tiene claro que el régimen es represivo y está tratando de ayudar a los artistas. El pueblo de Cuba se está despertando y en el mundo entero nos estamos uniendo los cubanos”, dijo Ávila.

El dirigente político pidió a la Casa Blanca que no “legitime” al régimen cubano.

“En Cuba hay una dictadura cada día peor. Hoy reprimen más, encarcelan más, impiden la entrada a los cubanos a Cuba como acaba de pasar con Karla María Pérez, mucho más que antes”, ejemplificó.

Ávila pidió a la administración que se siente con representantes del exilio cubano en Miami. “Si se sientan a pensar que lo hagan con nosotros que tenemos muchas ideas que darle. Que encaminen cada una de las medidas a que este año 2021 Cuba pueda ser libre”, agregó.

El líder de Somos+ fustigó a los grupos que en Estados Unidos piden un acercamiento con la isla. “Hay cubanos que si se hacen millonarios con la dictadura les da igual que no dejen entrar o salir del país, que repriman o que pase cualquier cosa”, dijo.

“También están los bien intencionados que creen que si se hacen negocios, Cuba va a mejorar. Que alguien me explique cómo puede mejorar si en la Constitución está escrito que los cubanos no se pueden enriquecer”, agregó.

A ritmo de Patria y Vida, la viral canción de un grupo de artistas cubanos en la isla y el exilio, los cubanos congregados en Washington pidieron “el fin de la dictadura”, “libertad” y “prosperidad” para el pueblo cubano.

“Los miles de fusilados por la dictadura cubana no merecen traición, los muertos en huelga de hambre no merecen traición, los opositores dentro de la isla ni las madres que no tienen qué darle de comer a sus hijos merecen traición”, dijo el influencer Manuel Milanés en un duro mensaje dirigido a la Administración Biden.

Entre los cubanos que se hicieron presentes en Washington estuvo el gran maestro de ajedrez cubano Lázaro Bruzón, quien criticó la miseria y la falta de libertades que se vive en Cuba. También apoyaron la manifestación el humorista Andy Vázquez “Facundo”, recientemente exiliado, y José Pérez Córdoba, conocido como Carlucho.

Para Tomás Marín, un médico de Camagüey, era necesario manifestarse en Washington para que sus familiares en la isla “tengan elecciones y no sigan pasando por las necesidades por las que nosotros pasamos en Cuba”.

Marín, quien reside en Nueva Jersey, dijo que el gobierno de Cuba lo condenó a vivir ocho años en el destierro por escapar de una misión médica en el extranjero. “¿A qué se llama deserción, a qué se llama traición a la patria? ¿A no pensar igual que tú?”, preguntó.

“No creo que es mucho pedir libertad, pedir elecciones libres, pedir cambios. Estamos cansados que todo sea lo mismo. Queremos que nuestras familias puedan disfrutar de lo mismo que estamos disfrutando nosotros hoy en día”, agregó.

Jorge David Olviera, hijo de un preso político, aseguró que “el abuso contra el pueblo cubano debe acabarse de una vez”.

“Merecemos una Cuba libre, donde quepamos todos”, dijo.

“Estoy muy de acuerdo con el tema de esta campaña: primero derechos y después negocios. No hacemos nada abriendo Cuba a negocios con Estados Unidos (...) y al final el cubano va a seguir sin libertad”, añadió.

El senador de la Florida, Marco Rubio, mostró su apoyo a los manifestantes en las redes sociales y según los organizadores de la marcha se comprometió a entregar a Joe Biden un video de la canción Patria y Vida.

La congresista María Elvira Salazar también apoyó la manifestación con un tuit: “Toda mi solidaridad y apoyo para los que se manifiestan hoy”, escribió. “Nosotros los cubanos tenemos que estar sentados en la mesa cuando se hable de cambiar la política hacia Cuba”, agregó en un video en sus redes.

Desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca grupos a favor y en contra del acercamiento con la isla se han movilizado para ejercer presión sobre el ejecutivo que anunció una revisión completa de la política hacia la isla.

En Miami, algunos sectores del exilio temen un deshielo semejante al del expresidente Barack Obama, cuando se restablecieron relaciones diplomáticas entre ambos países.

La Casa Blanca ha dicho que la política hacia Cuba no es una prioridad para esta administración y que los próximos pasos hacia La Habana estarán guiados por dos referentes: los cubanoamericanos son los mejores embajadores de la libertad y el acercamiento pasa por el respeto a los derechos humanos.

