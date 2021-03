Yomil dice que fue censurado y se enfrenta nuevamente a Otaola y a Chocolate MC. Llueven los memes

Una nueva pelea se gesta en el mundo del reparto. El conocido Yomil Hidalgo, desde La Habana, aseguró en una transmisión live que estudió historia de Cuba y de Estados Unidos para tener criterio propio y poder enfrentarse al influencer Alex Otaola y al repartero Chocolate MC. Desde entonces los memes y reacciones han inundado las redes sociales.

“No hablaba de política porque no sabía, porque en ninguna entrevista me preguntaron cosas de política, porque si me hubiesen preguntado hubiese dicho la realidad como la he dicho”, dijo Yomil ante el reclamo de otros artistas e influencers que piden posicionamientos políticos.

Yomil dijo que es “un cubano de a pie” que tiene que hacer filas para comprar comida y que no tiene “una tienda especial”.

“Entonces, si la cosa está mal aquí en Cuba, yo pago los platos rotos porque decidí vivir en este país”, aseguró.

El artista también criticó a quienes le exigen desde fuera del país que use su visibilidad para denunciar los abusos a los derechos humanos y la represión del gobierno. Según dijo, la mayoría de esos que lo conminan trabajaron en la Televisión estatal y nunca criticaron el sistema o cantaron frente al gobernante Miguel Díaz-Canel sin hacer críticas.

“Aquí ninguno de los que salen criticando, ninguno de los que salen en las redes diciendo que si hablen, que si digan (...) ninguno vive aquí en Cuba y cuando vivieron en Cuba no dijeron la cuarta parte de las cosas que yo he dicho”, dijo el músico.

Yomil dijo que intentaban poner en riesgo “lo poco” que había logrado, refiriéndose a su moderna casa y su negocio en La Habana.

“A mí no me importa el que esté al mando. A mí lo que me importa es que el que esté al mando (...) lo haga bien porque yo vivo aquí en Cuba, porque yo decidí quedarme aquí en Cuba, porque yo invertí todo mi capital aquí en Cuba”, dijo.

Poco antes Yomil había denunciado que fue censurado en Cuba, a lo que artistas como Yosvanis Arismín Sierra, mejor conocido como Chocolate MC, respondieron con contundencia.

“Oye Tabito, que yo estoy tranquilo pero estas cosas no las soporto. Coño, qué descarado tú eres asere ¿Ahora resulta que llevas 6 años censurado sin salir en la radio ni en la TV? ¿Y nosotros somos ciegos, sordos y se nos olvidan las cosas?”, le espetó Chocolate MC.

“Censurado Maykel Osorbo, que nunca ha tocado en El Capri ni ha dado conciertos masivos. Censurado Elvis Manuel que desapareció en el mar y no ha salido ni en el periódico. Censurado yo que hasta preso me metieron por meterle a un guardia como tú”, agregó.

Las reacciones al video no se hicieron esperar. Cientos de memes inundan las redes sociales.

*Yomil dice que está estudiando historia*

Eusebio Leal: pic.twitter.com/AsW1US4lGG — Chichi_Ataury (@Chichi_Ataury) March 26, 2021

-Yomil se pone a estudiar Historia y es el nuevo miembro de Escribe y Lea. pic.twitter.com/sjtNY66g8I — ALIAS (@SergioFitDoc) March 26, 2021

(...) porque usted seguramente sabe quién es Yomil...

La Dra. Ortiz: pic.twitter.com/kEKXkqoJRU — Cubavisión ᶠᵃᵏᵉ (@CanalCubavision) March 26, 2021

Somos la brigada de vagos de Twitter

Somos la vanguardia de la Memelución

Con el meme en alto cumplimos una meta

Denigrar a todo el bruto comunista y panzón — El Giocondo (@El_Giocondo) March 26, 2021

*Dejas de ir un día a la escuela



Yomil: pic.twitter.com/2uGLVtv8Dy — El Fototeta (@fototeto) March 26, 2021

Yomil después de decir que él puede hablar de cualquier tema con cualquiera porque estudió historia. pic.twitter.com/uDiN4VcNua — Alerkiel (@alerkiel) March 27, 2021

A partir de este año la carrera de “Reparto“ tendrá prueba de ingreso y no será por actitud. pic.twitter.com/QLIU9OrJfH — Cacique (@ElCaciqueUrbano) March 26, 2021