Artistas: Régimen cubano arrecia la represión durante el congreso del Partido Comunista

La sede del Movimiento San Isidro fue allanada por las autoridades el viernes en medio del congreso del Partido Comunista en que Raúl Castro anunció que se retiraría de la vida política del país, denunciaron varios miembros de ese grupo de artistas.

La policía arrestó al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien ha liderado en los últimos meses diferentes performances y protestas contra la falta de libertades en Cuba. También rompieron varias de sus obras que se exponen en la vieja casa en la calle Damas, dijo a el Nuevo Herald la activista y curadora Anamely Ramos.

Ramos, miembro del Movimiento San Isidro, dijo que la policía se llevó todas las obras de Otero Alcántara. Ha estado en comunicación con miembros del grupo que fueron testigos al evento. También denunció la detención o vigilancia de decenas de activistas en el país.

“Cuántos policías y agentes sin hacer nada, parados en las esquinas, aglomerados en plena pandemia. Cuánto empeño en reforzar la represión porque saben que su Congreso es una farsa, como todo en Cuba. Delincuencia institucionalizada en medio de un Congreso fantasma y un país hambreado”, dijo Ramos en Facebook.

Tras doce horas de detención Otero Alcántara publicó un post en Facebook donde asegura que está en detención domiciliaria contra su voluntad y que tiene pensado salir de su vivienda y no regresar hasta que no le devuelvan las obras que la policía sustrajo. También pidió una disculpa pública de Miguel Díaz-Canel y dijo que “un artista no puede realizarse en una dictadura”.

Las detenciones se realizan en el contexto del VIII Congreso del Partido Comunista, en el que Raúl Castro anunció que se retirará del máximo cargo de poder del país.

Los artistas del Movimiento San Isidro han liderado las protestas contra los decretos gubernamentales que coartan las libertades en la isla. También protagonizaron una inédita protesta que hizo retroceder a la policía y en la cual los vecinos corearon la canción “Patria y Vida”, que se ha convertido en un himno opositor.

La artista Yenisleidys Borroto, conocida como AfrikReina BV, fue llevada a su casa poco tiempo después y custodiada por una patrulla policial que le impedía salir de la vivienda, segun dijo la periodista independiente María Matienzo. También le cortaron el acceso a internet en su móvil, de acuerdo a la curadora e historiadora del arte Carolina Barrero. Alcántara fue liberado cerca de las dos de la tarde de este sábado.

El Nuevo Herald intentó comunicarse con Otero Alcántara y Borroto pero sus teléfonos están sin servicio.

“La situación puede agravarse mucho más y todos los que hoy no están dando cuentas de estos sucesos, serán responsables de la violencia que se desate”, dijo Ramos.

Ramos está en permanente comunicación con el resto de los miembros del MSI. Junto a Otero Alcántara también arrestaron el viernes a AfrikReina BV, dijo.

Otero Alcántara inició el viernes una performance que consistía en estar sentado durante ocho horas en un garrote vil para denunciar la vigilancia de la seguridad del estado, que no deja a los vecinos acercarse a su vivienda.

“Convoco a las autoridades a que accionen este torno y me ejecuten públicamente”, había dicho Otero Alcántara, cuyos irreverentes performances desquician a las autoridades.

“Esta obra es el resultado de una serie de videos donde denunciamos la manera arbitraria en la cual son acusados los activistas y opositores en Cuba. Desde la Ley 88 que te puede condenar a hasta 20 años de cárcel, viniendo al traste con la Primavera Negra, hasta el desacato, delito por el que ahora mismo Denis Solís está preso, y está también Luis Robles preso por expresarse”, explicó Otero Alcántara.

Denis Solís fue apresado y condenado a ocho meses tras las rejas en noviembre por el delito de desacato, que utilizan las autoridades han usado para encerrar a quienes piensan de una manera diferente, según grupos de derechos humanos en la isla.





Luis Robles Elizastigui, un joven sin ningún tipo de vinculación con grupos opositores, pero que decidió levantar una pancarta pidiendo la liberación de Solís en una popular arteria habanera, podría estar hasta seis años en la cárcel si la justicia revolucionaria acepta la petición de la fiscalía.

La fiscalía el viernes pidió para Robles una sanción conjunta de seis años de cárcel por los supuestos delitos de “propaganda enemiga y resistencia”. Seis años por el primero y un año por el segundo. En los videos del momento del arresto de Robles que compartieron los cubanos en las redes sociales no se ve en ningún momento que se resista.

Ramos aseguró que “ni con cientos de Congresos del PCC van a borrar la vergüenza de pedirle a Luis Robles seis años de prisión por un cartel”.

“Tampoco borrarán el tiempo de cárcel de Denis Solís, de Virgilio Mantilla, Yasser Rivero Boni, Aymara Nieto o los golpes a Maykel Castillo”, aseguró en su perfil de Twitter.

Yoandi Montiel Hernández, un youtuber de la isla conocido como El gato de Cuba, fue detenido violentamente y está recluido en el cuartel de la Seguridad del Estado Villa Marista, antigua casa confiscada a esa organización religiosa, segun dijeron sus familiares.

Según dijo la seguridad del estado a los familiares de Montiel, lo mantendrán en Villa Marista los próximos seis meses, antes de ser trasladado a una prisión.

Los oficiales le dijeron a la familia que Montiel estaba preso por hablar mal del gobierno y de Díaz-Canel. También lo acusaron de instigar a las personas para que salgan a protestar a la calle.

Desde la isla reportan vigilancia policial el rapero contestario Maykel Castillo (Osorbo) y Eliecer Márquez (El Funky); los acuartelados de San Isidro Katherine Bisquet, Osmani Pardo, Yasser Castellanos, Adrián Rubio y Abu Duyanah; los periodistas Esteban Rodríguez, Iliana Hernández, Héctor Luis Valdés; los activistas Oscar Casanella y Dasniurka Salcedo; también Carolina Barrero y la artista Camila Ramírez Lobón del grupo 27N.

Desde el oriente de la isla activistas de la Unión Patriótica de Cuba también reportan cortes de internet y servicio celular así como vigilancia, de acuerdo con José Daniel Ferrer. Los medios oficiales cubanos no han reportado ninguno de estos hechos.

