El Partido Comunista se reúne a puertas cerradas. Pero en línea los cubanos todavía tienen mucho que decir

Raúl Castro (centro), Miguel Diaz-Canel (tercero desde la derecha) y otros miembros del partido durane la apertura del Congreso del PCC en La Habana el 16 de abril del 2021. CUBADEBATE.CU/AFP via Getty Imag

Durante el Congreso del Partido Comunista de Cuba, una agencia estatal de noticias publicó una foto que mostraba a tres de los miembros más estimados del bloque, con máscaras faciales y mirando atentamente, mostrando “una vocación de servicio, amor patriótico profundo y otras cualidades que no se pueden medir”.

El mensaje no se volvió viral: a 25 personas les “gustó” y cinco la compartieron en su propia página.

Dos horas más tarde, el prominente periodista independiente cubano Norge Rodríguez usó Facebook para compartir fotos de un auto estacionado en Miami, con los lados marcados con las palabras “¡Libre ‘El Gato de Cuba!‘’’ —una alusión al activista Yoandi Montiel Hernández, que ha sido encarcelado por el régimen comunista. La publicación resonó: 224 personas compartieron las imágenes en sus propias páginas de Facebook.

Los mensajes contrastantes fueron una pequeña escaramuza, pero reveladora, en lo que se ha convertido en una guerra ideológica entre los crecientes críticos internos de Cuba, impulsados por un mayor acceso a internet, y un gobierno aferrado a viejos lemas revolucionarios y densa jerga pseudointelectual.

Y es un conflicto que ha quedado al descubierto durante el Partido Comunista, que concluye este lunes, y donde los líderes han dedicado un tiempo significativo a denunciar la “subversión” de las redes sociales y la internet. El partido, en un anuncio hecho el domingo, incluso aprobó una resolución que, entre otras cosas, denunció los efectos de las redes sociales, que dice es parte de un “programa de influencia ideológica y cultural desplegado por el enemigo”, Estados Unidos.

“Se dan cuenta de que están siendo golpeados en su propio viejo juego de propaganda por sus propios graduados de periodismo que han puesto en marcha sitios de noticias independientes decididos a pedir rendición de cuentas”, dijo Ted Henken, experto en asuntos cubanos Cuba y autor del próximo libro “Revolución Digital de Cuba: Innovación Ciudadana y Política de Estado”.

“Esto se ha estado desarrollando durante los últimos 10 o 15 años... especialmente desde que se alcanzó una masa crítica después de diciembre de 2018 con la internet móvil de nivel 3G. Abrieron una caja de Pandora de dolores de cabeza políticos mientras cobraban por ser el proveedor de servicios monopólico”.

El congreso del partido gobernante, un evento cuidadosamente preparado, se celebra cada cinco años y este año ha promovido un tema de “continuidad” mientras pasa la antorcha de los líderes rebeldes octogenarios a los leales más jóvenes en medio de una crisis económica aplastante.

La mayor parte de la atención ha estado en la jubilación de Raúl Castro, de 89 años, como jefe del Partido Comunista, y el esperado nombramiento del presidente Miguel Díaz-Canel como su sucesor. El evento está cerrado al público y no se ha trasmitido en vivo por televisión. Pero en fragmentos de vídeo en los medios estatales y enterrados en resúmenes de texto detallados, al menos ha surgido un tema: el consenso de que el Partido Comunista necesita una nueva estrategia en las redes sociales.

En una sesión, el delegado Víctor Gaute López reconoció que la “guerra ideológica” se ha transformado radicalmente desde el último congreso en 2018. Llamó a las redes sociales comunistas de Cuba a reforzar sus tácticas en “el espacio digital” e “ir a la ofensiva”.

“El trabajo del partido es la relación directa con el pueblo. El trabajo del partido es la influencia”, dijo, y agregó.

Como en una sesión de estrategia de audiencia, los delegados del partido también parecían luchar con por qué su mensaje no está encontrando un lector cautivo en línea.

Miembros más jóvenes como Yailin Orta Rivera, directora del periódico estatal Granma, dijeron que los jóvenes comunistas se sienten estigmatizados en las redes sociales, donde la “cultura que predomina es el capitalismo”. Otros, como el novelista Miguel Barnet, de 81 años, afirmaron que la revolución “no está en las redes sociales, está en las calles”.

“No se equivoquen con las redes sociales, por inmensas y eficientes que parezcan ser”, dijo. “La revolución se lleva en el corazón”.

El gobierno cubano ha inundado las redes sociales a lo largo del evento: enlaces con historias sobre saludos de partidos comunistas de todo el mundo, fotos históricas en blanco y negro de revolucionarios empuñando fusiles AK, videos de funcionarios del partido en el congreso instando a la “continuidad”.

“Las mentiras, la manipulación y la difusión de noticias falsas ya no conocen ningún límite”, dijo Raúl Castro durante su discurso del viernes, día de apertura del congreso. “A través de ellos, se forma y difunde a los cuatro vientos una imagen virtual de Cuba como una sociedad moribunda sin futuro, a punto de colapsar y dar paso al tan anhelado brote social”.

El gobierno cubano ha lidiado con críticos de la era digital durante años. Hace más de una década, blogueros cubanos como Yoani Sánchez comenzaron a buscar el cambio, aunque en la propia isla el acceso a internet estaba fuertemente controlado, limitando a la audiencia. Pero en diciembre de 2018, con la economía flaqueando, el gobierno permitió el acceso 3G, lo que poco a poco permitió que más cubanos se inscribieran en servicios de redes sociales que ya habían transformado la dinámica política de muchos otros países.

Hoy en Cuba, las redes sociales han sido cruciales en la organización de movimientos para todo, desde los derechos de los homosexuales hasta la protección animal y la expansión de los derechos civiles. El Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas, activistas y periodistas independientes, también ha organizado raras protestas públicas, lo que ha llevado a una represión ampliamente condenada por las autoridades cubanas. Activistas cubanos son violentamente detenidos durante el VIII Congreso

“Poco a poco, estamos viendo que los corazones y las mentes de la gente están siendo influenciados, especialmente las generaciones más jóvenes”, dijo Henken, quien enseña en el Baruch College de Nueva York. “No es que fueran fervientes revolucionarios. Se habían registrado. Pero ahora es más probable que estén defendiendo a la gente [el gobierno] está tratando de marginar”.

Michael Bustamante, experto en Cuba del Instituto de Investigación Cubana de la Universidad Internacional de Florida, dijo que Castro culpó demasiado simplistamente a las críticas en las redes sociales a las influencias de Estados Unidos.

“Habla con cualquiera sobre el terreno en Cuba hoy, y te dirán que la frustración y el pesimismo están generalizados”, escribió Bustamante en un tuit el domingo.

La reacción de los cubanos en línea a la propaganda del Congreso ha sido rápida.

Cuando Díaz-Canel tuiteó el domingo: “Estamos inspirados. Muchas ideas valiosas salieron en las comisiones”, respondió el activista cubano Yoniel Suárez Guerrero llamándolo el “PHD del ridículo” y “Miguel Lemonade”, en referencia a cuando el presidente cubano dijo una vez que “la limonada es la base de todo”.

Otro usuario de Twitter, conocido como Ernestico, arrancó una publicación del Partido Comunista sobre funcionarios del gobierno que trabajan durante más de un año para preparar documentos del Congreso. “Tanta gente para revisar un documento que fue escrito en el 75?”, tuiteó. “Eso da la medida de cuánto han hecho y seguirán haciendo.”

Un crítico cubano frecuente pero anónimo conocido como Battery Acid tuiteó un meme el domingo mostrando a Raúl Castro y citando una línea de su discurso en el Congreso: “Me retiro con la satisfacción del deber cumplido”. Detrás de él: un mercado con puestos vacíos. Raúl Castro burlándose del meme

Cubanos como Battery Acid dicen que tuitean anónimamente debido a repercusiones.

El gobierno cubano aprobó una ley en 2018 que permite multas de $120 para las personas que publican contenidos que no están de acuerdo con “el interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad del pueblo”. Se ha utilizado contra decenas de activistas para todo, desde el uso de las redes sociales para publicar una foto de líneas para comprar pollo hasta criticar el manejo de la pandemia de coronavirus.

Cuba ha bloqueado con frecuencia sitios de internet críticos con el régimen y prohíbe oficialmente cualquier tipo de prensa independiente. Los periodistas en la isla son detenidos rutinariamente en sus hogares, sus equipos de trabajo confiscados y demonizados en los medios estatales.

Cuando los leales al partido se reunieron, numerosos activistas dijeron que su servicio de internet ha sido cortado. El viernes, primer día del congreso, el Programa de Estudios de Cuba de la Universidad de Harvard anunció que tenía que posponer un evento virtual - irónicamente, sobre la censura— con la activista cubana Tania Brugera después que su conexión de internet quedó interrumpida hace varios días. Días antes, los medios estatales informaron que Cuba ampliaría su control sobre internet y las redes sociales para “defender los logros alcanzados por el Estado socialista”, aunque los detalles de la nueva ley siguen sin estar claros.

“Este domingo se repite una escena que he vivido durante meses. Un agente de seguridad del Estado no me permite salir de mi casa ni siquiera para comprar pan”, dijo la periodista independiente Luz Escobar, del portal de noticias en línea 14ymedio. “ Tampoco tengo internet ni señal de teléfono. Lo cortaron temprano.”

El escritor y ex preso político Ángel Santiesteban dijo que los ataques del Partido Comunista a las redes sociales y a periodistas independientes indican “más represión” y “más cierre”. Habló con el Miami Herald usando una línea telefónica alternativa, dijo, porque la compañía estatal de telecomunicaciones había cortado su acceso a Internet y llamadas telefónicas.

La guerra informativa continuó en las redes sociales el domingo por la noche, cuando los delegados del Partido Comunista de Cuba presentaron papeletas para los miembros del Comité Central. Los simpatizantes del partido en Twitter retuitearon con hashtags como #SocialistCuba y #CongressofContinuity”.