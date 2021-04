Revelan oscuros intereses detrás de la expulsión de Cuba de un comunista español

El español Armando Unsain, de 42 años prefiere que lo encarcelen en Cuba antes de que lo expulsen del país.

Un comunista español que vive en Cuba perderá una vivienda valorada en $400,000 y los ahorros de toda la vida de sus padres, también socialistas españoles, si es definitivamente expulsado de Cuba, como han resuelto las autoridades.

El domingo pasado Armando Unsain, de 42 años, comenzó una huelga de hambre para llamar la atención de las autoridades en lo que considera una injusticia en su contra.

Unsain se casó con la cubana Thaymara García Bueno y se fue a vivir a Cuba, donde obtuvo una residencia permanente en 2008. Según contó Unsain en sus redes sociales, con el dinero que le dieron sus padres como “herencia en vida” compró una propiedad en la isla en el año 2012 en la calle 10 entre Tercera y Quinta, en el Vedado, que alquilaba a extranjeros. También adquirió un auto al siguiente año.

Unsain declinó hacer comentarios al periódico para no perjudicar el proceso legal que se le sigue, según dijo en una llamada.

La Colonial 1861 es el nombre de la residencia para extranjeros que Unsain reconstruyó y ambientó en La Habana. Fotos de Fidel Castro y Ernesto Guevara decoran algunas de las paredes de sus cinco habitaciones. También ofrecía desayunos, guías en La Habana y viajes al aeropuerto.

Unsain es un ferviente defensor del régimen cubano según puede apreciarse en sus redes sociales. Una inmersión en esa Habana detenida en el tiempo y destartalada era parte del paquete que vendía a europeos y americanos interesados en la isla.

Una de las habitaciones del hotel de Unsain en La Habana con una imagen de Ernesto Guevara. Captura.

Tras separarse en 2014 y luego divorciarse de su esposa, Unsain enfrentó un proceso legal en 2017 por el que García le reclamaba la mitad de los bienes. Las demandas tuvieron fallos favorables a Unsain en las instancias municipales y provinciales, pero un juez del Tribunal Supremo Popular, el máximo tribunal cubano, le otorgó la mitad de la vivienda a su exmujer en 2018.

Unsain intentó pagarle a su ex hasta 59,000 CUC, la moneda equivalente al dólar de la época, pero según su testimonio, García rechazó la propuesta, porque consideraba que la casa debía costar más de 350,000 CUC. La elección del presidente Joe Biden disparó las expectativas del precio de la casa, pues creían que retomaría el acercamiento del ex presidente Barack Obama, dijo el español en un comunicado.

Según Unsain, su padre viajó de España a Cuba para encontrarse con el abogado Roberto Mayor Gutiérrez, cercano al caso, quien le recomendó “llegar a un acuerdo” en torno a los $120,000 porque “su representada mantiene una relación de pareja con una persona muy influyente y poderosa del país”.

Mayor dijo a el Nuevo Herald que no tiene nada que ver con ese caso ni asumió su representación legal, aunque “conoció” acerca del litigio.

La Colonial 1861 es la casa adquirida por Unsain y en litigio con su esposa. Captura

García, que no respondió a una solicitud telefónica de comentarios, acusó a su ex esposo de “corrupción de menores, tráfico de drogas, alteración del orden público, violencia doméstica y conducta violenta hacia los vecinos”. El Nuevo Herald también envió preguntas a la abogada de García, Inalvis Valdés Galano, quien hasta el momento no ha respondido.

Usain ha negado todas las acusaciones y pidió al Estado cubano que, de ser responsable por alguna de ellas, no lo deporten a España sino que lo encarcelen en la isla. El Ministerio del Interior le dio 30 días para abandonar el país el pasado 29 de marzo o será expulsado por la fuerza.

El 29 de marzo la Dirección Identificación, Inmigración y Extranjería @minint_cuba me cita para retener mi carnet de identidad como residente permanente en #Cuba, me entregan la #Resolución127 dándome un plazo de 30 DÍAS PARA ABANDONAR CUBA voluntariamente o ser DEPORTADO pic.twitter.com/ylNY4RDjCR — Armando Unsain (@ArmandoUnsain) April 13, 2021

Su ex mujer, como copropietaria de la vivienda, pidió que le retiraran el permiso de arrendamiento a extranjeros, a lo que la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad de Plaza de la Revolución accedió.

“Un caso como el de Unsain demuestra la inseguridad jurídica en que viven los extranjeros en Cuba”, dijo el abogado cubano Eloy Viera, quien colabora con el medio de prensa independiente El Toque.

Áreas comunes de la vivienda de Armando Unsain en La Habana. Captura.

“La ley cubana cambió en 2012 y ya no se necesita estar casado o tener hijos para que un extranjero mantenga la residencia permanente en Cuba, por tanto, la resolución de expulsión del país que le entregaron a Unsain es una gran barbaridad”, dijo.

Viera explicó que esta inseguridad jurídica se manifiesta en el hecho de que no existen vías para adquirir la ciudadanía cubana por los residentes permanentes de nacionalidad extranjera. Además, el Ministerio del Interior puede decretar en cualquier momento la expulsión del país sin que se pueda apelar la decisión.

“Una persona llega a Cuba, se casa e invierte su capital. Pero luego por algún motivo el Ministerio del Interior lo expulsa de la isla. No puede hacer nada legalmente para revertir esa decisión. La única solución es asumir la deportación”, dijo el abogado.

Thaymara García Bueno, ex esposa del español Armando Unsain con quien mantiene un litigio sobre su vivienda. Captura.

Unsain ha escrito cartas al Consejo de Estado, al gobernante Miguel Díaz-Canel, a la Contraloría General de la República, entre otras muchas oficinas del Estado, sin recibir respuesta.

Según Viera, aunque la expulsión del país no implica la confiscación de los bienes, al retirarle la residencia permanente a Unsain él no tiene capacidad legal para mantener una vivienda en Cuba por lo que tendrá que liquidar el inmueble y lo que sucede generalmente es que se hace a favor del copropietario.

“Todo ese complicado proceso legal tendrá que hacerlo desde España. Además, en Cuba una cosa es el precio legal de una vivienda y otro el precio del mercado. El precio legal suele estar muy por debajo del precio del mercado”, dijo Viera.

Una vivienda de cinco habitaciones como la de Unsain está valorada aproximadamente en 528,000 pesos cubanos, unos $22,000 según el valor legal ante el Estado de la propiedad. De concretarse la venta, García sólo tendría que pagar la mitad de esa suma a Unsain y $833 dólares de impuestos al gobierno cubano.

Puedes seguirme en Facebook y Twitter. ¿Sabías que ahora puedes recibir las noticias de Cuba por WhatsApp? Envía un mensaje con la palabra Cuba al +1 (305) 496-4199. Suscríbete gratis a nuestro newsletter de Cuba.