Español expulsado de Cuba rompe el silencio y vincula a poderosa familia a su caso

Armando Unsain, el comunista español que fue expulsado de Cuba tras un litigio con su ex esposa por la casa y el auto que adquirió tras convertirse en residente permanente en la isla, rompió el silencio desde su exilio en España.

Unsain reveló en Twitter que la actual pareja de su ex mujer, Thaymara J. García Bueno es el hijo menor del conocido cantante Isaac Delgado, un artista cubano que adquirió la ciudadanía norteamericana tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2006. Con los años, Delgado fue perdonado por los comisarios culturales del régimen y regresó a vivir en Cuba donde cuenta con varios negocios, entre ellos una importante paladar.

Unsain relató además que su actual pareja, su cuñado y el abogado que lo representa se personaron en una estación policial para denunciar a su ex mujer por calumnias. Su ex pareja compareció en la unidad policial junto a la ex militar Yahima Valdéz Rosales, quien según el español utilizó sus influencias para que desestimaran la denuncia y echaran de la unidad a sus familiares.

“¿Acaso la Policía no debe actuar con imparcialidad? ¿Es necesario tener abogado para hacer una denuncia policial? ¿Se requiere recordar cómo ha de atenderse a un ciudadano cuando se persona en una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria?”, se pregunta Unsain.

Según el español, la policía retrasó por más de seis horas la denuncia y sólo lo hizo porque su abogado insistió. García Bueno no quiso hablar con el Nuevo Herald sobre el caso. Tampoco Isaac Delgado Junior quiso ofrecer declaraciones ni Yahima Valdéz Rosales.

Unsain está peleando - ahora desde España - una vivienda valorada en $400,000 convertida en el hostal La Colonial 1861, una residencia para extranjeros en La Habana. Su ex esposa lo acusó sin pruebas de “corrupción de menores, tráfico de drogas, alteración del orden público, violencia doméstica y conducta violenta hacia los vecinos” y el Ministerio del Interior decretó su expulsión del país.

El caso de Unsain refleja los vacíos legales que existen en Cuba y la inseguridad de invertir en la isla pues basta la decisión de algún mando militar para ser expulsado del país y perder toda la inversión dijeron abogados.

“Ante estos interrogantes, solo me resta pensar que más vale tener un amigo policía o coronel que un abogado (...) Todo esto me resulta sumamente irónico y cínico por parte de aquellos que se suponen están para servir y proteger al pueblo”, añadió Unsain.

