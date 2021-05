Muere la abuela materna de Luis Manuel Otero Alcántara. No lo dejaron asistir a su velorio

El domingo murió la abuela materna de Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva más de tres semanas recluido contra su voluntad e incomunicado en un hospital cubano. La Seguridad del Estado le dijo a sus familiares que el artista no había deseado asistir al funeral, denunció el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez.

“Luis no pudo asistir al velorio o despedida hecho por el resto de los familiares a su abuela en casa. La Seguridad del Estado le informó a la familia (fueron al Calixto García a darle la noticia) que Luis no quería salir del hospital para despedir a su abuela. No sabemos aún si Luis sabe que su abuela murió, si esa información llegó a él o si la Seguridad del Estado le oculta el hecho, porque ningún familiar pudo verlo”, dijo Álvarez en Twitter.

La abuela murió de alzheimer, una enfermedad que padecía desde hacía mucho tiempo y sus restos fueron cremados, dijeron tres fuentes cercanas al artista a el Nuevo Herald.

Álvarez es uno de los intelectuales cubanos que acompañó a los huelguistas del Movimiento San Isidro que encabeza Otero Alcántara a finales del año pasado. Director de la revista independiente, El Estornudo, está muy vinculado al Movimiento San Isidro.

“Sabemos que Luis sigue firme en las demandas que hace casi un mes lo llevaron a iniciar una huelga de hambre y sed. La información que sale hoy de ese hospital-cárcel es escasa, sesgada y muy oscura”, dijo Álvarez, quien resaltó que cada día que pasa la injusticia con Otero Alcántara aumenta.

Luis Manuel Otero Alcántara protagonizó una huelga de hambre y sed de ocho días para reclamar el fin de los allanamientos de la policía política cubana a su vivienda, el asedio a los miembros del Movimiento San Isidro y la devolución de las obras de arte que le fueron robadas por la Seguridad del Estado.

Tras ocho días de huelga que el régimen negó, lo llevó de emergencia al hospital Hermanos Ameijeiras donde lo estabilizaron y luego fue trasladado a la sala de quemados del hospital Calixto García. Desde comienzos de mes no se tienen noticias de Otero Alcántara, quien permanece incomunicado.

El régimen cubano ha intentado deslegitimar su protesta mostrando cuatro videos filmados por presuntos médicos y enfermeras sin el consentimiento de Otero Alcántara. En los audiovisuales, visiblemente editados, se aprecia cómo Otero Alcántara ha perdido peso y tiene expresiones que evidencian un deterioro psicológico. Varios disidentes han dicho que puede estar siendo sometido a terapias psiquiátricas para alterar su conducta.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, denunció este lunes el “uso criminal de la medicina” contra Otero Alcántara.

“El gobierno cubano ha usado a médicos y enfermeros corruptos para torturar con electroshocks, drogas y otras prácticas”, contra los disidentes, dijo la organización, que exigió la liberación del artista.

“Esta es la última infamia de una élite de poder que usa la medicina como herramienta de diplomacia y propaganda al tiempo que la emplea como instrumento diabólico de su represión”, recordó el politólogo Juan Antonio Blanco, quien preside la fundación.

Amnistía Internacional nombró a Otero Alcántara como “preso de conciencia” del gobierno cubano. También otras organizaciones internacionales han mostrado su preocupación por el artista contestatario como Human Rights Watch y Freedom House.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha pedido en reiteradas ocasiones “respeto” para Otero Alcántara.

“Los Estados Unidos ha expresado su solidaridad con el pueblo cubano y su preocupación que el gobierno los trate con dignidad y respeto. ¿Como es posible que un paciente en un hospital no tenga derecho a visitas o un teléfono?”, dijo la embajada el pasado viernes.

Puedes seguirme en Facebook y Twitter. ¿Sabías que ahora puedes recibir las noticias de Cuba por WhatsApp? Envía un mensaje con la palabra Cuba al +1 (305) 496-4199. Suscríbete gratis a nuestro newsletter de Cuba.