Otero Alcántara denuncia tortura psicológica en un hospital de Cuba

El artista Luis Manuel Otero Alcántara, recluido por el régimen cubano en el hospital Calixto García durante casi un mes denunció que sufrió tortura psicológica por parte de las fuerzas de la Seguridad del Estado, quienes lo mantuvieron ingresado en el centro hospitalario contra su voluntad.

En una serie de entrevistas con medios independientes cubanos, Otero Alcántara, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, aseguró que continuará luchando por sus colegas artistas, periodistas y activistas arrestados o presos como Maykel Castillo o Esteban Rodríguez.

“A nivel físico creo que estoy bien, pero sobre todo mi cabeza no está bien con eso de que Esteban y Maykel, y tantos otros, también estén presos”, dijo Otero Alcántara en una extensa entrevista en las redes sociales.

El artista describió como “duro” el mes que pasó secuestrado en el hospital Calixto García, donde no lo dejaban comunicarse con el exterior y era sometido a evaluaciones psiquiátricas.

“Hay millones de tipos de torturas: Que me metas a mí en un aire acondicionado 24x24 [horas], que tú me tengas un bombillo encendido, de 40v, las 24 horas durante 15 días, y que tengas que dormir con esa luz y no sabes si lo haces de noche o de día, sin tener con quién hablar… Eso es tortura”, dijo Otero Alcántara.

El artista, una de las figuras más prominentes de la sociedad civil cubana, se declaró en huelga de hambre y sed para reclamar las obras que el régimen había sustraído de su vivienda tras un allanamiento. Tras ocho días de protesta fue trasladado al hospital, donde permaneció recluido mientras aumentaban las manifestaciones en todo el mundo reclamando su liberación.

“Estamos súper conectados, sobre todo preocupado por mis hermanos que están presos ahora mismo (…) esto no va a ser de sectarismo, de que yo estoy bien y el otro está mal. ¡No! Vamos a ponernos pa esto. Yo estoy puesto, Patria y Vida y estamos súper conectados. San Isidro sigue conectado familia”, dijo Otero Alcántara a sus seguidores.

