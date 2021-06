Otaola y Eliécer Avila se enfrascan en una polémica por el apoyo al equipo de béisbol de Cuba

Alex Otaola y el opositor Eliécer Ávila han desatado una polémica en las redes sociales después de tener opiniones encontradas respecto al partido de béisbol entre las selecciones de Cuba y Venezuela en el Torneo Preolímpico de la Florida.

Ambas figuras tuvieron un intercambio de palabras con respecto a cuál era el objetivo de la protesta que tomó lugar en el estadio de béisbol de Ballpark of the Palm Beaches. De acuerdo con Otaola, su equipo y él fueron los encargados de crear la iniciativa de manifestarse en el estadio.

El presentador esclareció que el motivo de la manifestación no era apoyar el equipo de Cuba, sino aprovechar el aparato mediático y las televisoras que este evento traía; y así, hacerle llegar un mensaje de apoyo y de lucha al pueblo cubano.

Durante el partido se le vio al líder del movimiento político Somos +, Eliécer Ávila, aplaudiendo y apoyando al seleccionado cubano. En una directa emitido por este mismo desde el estadio aseguró que “los deportistas no son de la dictadura, el pueblo es el dueño del deporte y tenemos que apropiarnos de lo que es nuestro”.

Ante estas palabras, Otaola comentó que “así tiene que ser en una democracia, pero no es así en la Cuba que todos conocemos, y Eliécer lo sabe”.

Ávila no tardó responderle a Otaola con un mensaje homófobo que ha recibido varias críticas.

“A ese tipo de gays que de alguna manera para mostrar que es gay, lo hace siendo más femenino que las propias mujeres, usted los ve por Miami Beach caminando como si estuvieran mascando chicle con las nalgas,” fue el desafortunado ejemplo utilizado por el líder opositor.

Eliécer Ávila también tildó a Otaola de extremista e incluso lo comparó con figuras como Humberto López, periodista oficialista del régimen cubano, y Fidel Castro Ruz.

Ante esto, el presentador demostró su inconformidad y enojo.

“Yo no le dije agente de la Seguridad del Estado, yo no lo comparé con Fidel Castro, yo no le dije dictador, ni tengo por qué hacerlo, porque yo seguiré trabajando con el Eliécer comprometido con la libertad, no voy a hacerlo con esta faceta de opositores de sacarina”, respondió Otaola.

Este ultimo cuestionó la capacidad de Ávila para aspirar a cargos políticos en una futura Cuba libre.

“Si a ti te molesta que alguien te critique públicamente, en un acto que además hiciste en público, ¿cómo aspiras a ser presidente, embajador, diplomático? ¿Cómo tú aspiras a eso? ¿Cuándo te aplauden estás bien y cuando no te aplauden [atacas]?”, agregó el presentador.

Otaola aclaró al líder del Movimiento Somos +, que si él convoca o participa en una manifestación que ya fue convocada por otro, su mensaje no debe ser desproporcional con la idea inicial, ya que entonces se convierte en un “ruido en el sistema”.