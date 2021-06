Sigue la polémica: manager de Ruzzo y Roldán de Orishas acusa a Yotuel de estafador

José María Canal, de la empresa española Staff 69 Producciones, afirmó en una entrevista con el youtuber cubano Adrián Fernández que Yotuel Romero, participante de Patria y Vida, ha sido acusado en diversas ocasiones por estafar a quienes colaboran con sus temas musicales.

Según su exposición, él es el representante de los artistas Ruzzo y Roldán, antiguos miembros de la agrupación Orishas. Durante la conversación el mánager desmentía que la canción que ellos lanzaron era para contrarrestar el efecto de Patria y Vida.

“Para nada es una respuesta a Patria y Vida. Son unos enamorados de Cuba, es un canto al amor que tienen los cubanos por su tierra. Para nada es un desplante”, aclaraba al comienzo de la entrevista.

Canal aseguró que se está preparando una demanda en contra del participante de Patria y Vida por más de un millón de dólares y enumeró varias razones que sustentan el litigio legal. Entre estas se encuentra que Romero mantiene los derechos legales sobre el nombre del grupo y que hacía negocios sin informarle a sus compañeros del grupo.

“Los ha estafado, los ha robado y ahora se encuentra sobre las cuerdas”, alegaba.

Él afirmó que cuando ellos realizaban conciertos juntos, Yotuel solo les pagaba a los otros integrantes 192 euros por concierto, los cuales, según el representante dejaban más de 40.000 euros.

“El Sr. Yotuel Romero le debe tanto a Roldán como a Ruzzo los royalties de la película Fast and Furious 8, valorados aproximadamente en $300.000. Los royalties de todas las canciones publicadas en plataformas digitales y conciertos”.

Además de señalar de estafador a el esposo de Beatriz Luengo, José María Canal asegura que su compañía ha recibido mensajes “amenazantes” de su parte y Chancleta Récord “por beneficiarnos del nombre Orishas”.

Minutos después, Yotuel entraría a la directa de Adrián Fernández y aseguraba que él no conocía a este representante.

“El entra atacarme, fíjate que no hablo nada respecto a la canción, solo atacarme a mí”, le comentaba Romero al youtuber.

“Yo no voy a atacar al Ruzzo nunca, ni a Roldan. Yo los respeto mucho a ellos. Ellos tienen su ideología yo tengo la mía. ¿Qué mánager sale en una directa a difamar como ha difamado ese hombre?, a públicamente exponer un criterio que no está ni probado”, argumentaba Yotuel.

A principios de enero de este año, la agrupación confirmaba su separación definitivamente, tras cinco años después de su regreso.

En una entrevista a la agencia EFE, Romero revelaba que lo tres tenían intereses distintos en la música y que querían seguir como solistas, y por lo tanto tomaron esta decisión.

“Hace un tiempo que la relación con los miembros de Orishas se enfrió, entonces decidimos poner un punto y aparte, no seguir forzando algo que ya no había y poder arrepentirnos luego. Creo que la COVID vino para replantearnos muchas cosas y cada uno de nosotros quiere llevar su carrera como solista. Solo Dios sabe si Orishas volverá algún día, dentro de cinco, diez o quince años, no lo sé”, argumentaba.