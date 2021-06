Bancos cubanos obsesionados con obtener cada dólar circulante, incluso en el Día de los Padres

El régimen de Miguel Díaz-Canel está obsesionado con obtener cada dólar disponibe en la isla.

El estado cubano habilitó todas las sucursales financieras hasta el domingo 20 de junio, Día de los Padres para que la población puede depositar sus dólares estadounidenses.

La Resolución 176/21 del Banco Central Cubano suspende “temporalmente” la aceptación del dólar como moneda circulante en la Isla.

De acuerdo con lo publicado en Facebook por Minoska Cadalso, periodista del medio oficialista de Radio Rebelde, las sucursales bancarias solo abrirán este domingo para ofrecer el servicio de depósito de dólares en efectivo y con horarios determinados dependiendo de cada sucursal.

Cadalso puntualizó que la población podrá informarse de la ubicación de cada sucursal en su territorio a través de los canales de comunicación de estas.

Según lo reportado por la prensa oficialista, esta nueva resolución no afectará las transacciones interbancarias con dólares u otro tipo de divisas.

La presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, aseguró que la medida no penaliza el uso y posesión de la moneda en el país, solo su depósito bancario el cual es necesario para poder comprar en las tiendas de monedas libremente convertibles (MLC) que suelen ser las más surtidas.

Wilson explicó también que esta decisión tampoco tendrá consecuencias sobre las cuentas en dólares ya registradas en los bancos cubanos.

Los horarios establecidos para el servicio de depósito a la población son en el Banco Metropolitano (BANMET) el viernes 18 de 8:30 am a 3:30 pm, el sábado 19 de 8:30 am a 3:30 pm., y el domingo 20 de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. También en el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y el Banco Popular de Ahorro (BPA), el viernes 18 de 8:00 am a 3:00 pm., el sábado 19 de 8:00 am a 11:00 am., y el domingo 20 de 8:00 am a 12:00m.

En las últimas semanas cientos de cubanos han tenido que hacer largas colas para poder hacer sus depósitos, expuestos al contagio del coronavirus que continúa aumentando las cifras de infestados y muertos cada día en la Isla.

Las excusas del régimen para tomar dicha decisión, que afecta de manera directa al pueblo, han sido las sanciones estadounidenses y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual según ellos los imposibilita a realizar transacciones monetarias a nivel internacional.