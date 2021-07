Arrestan a camillero que denunció el colapso en un hospital en Cuba

El camillero del hospital Roberto Rodríguez de la provincia de Ciego de Ávila, Omar Ortega, quien a finales del mes pasado denunció a través de su perfil de Facebook la situación existente en su centro laboral, fue arrestado recientemente por las fuerzas de seguridad del Estado cubano , según comunicó a través de una directa en dicha red social la periodista independiente Dairis González Ravelo.

De acuerdo con sus palabras, Omar Ortega fue trasladado al Centro de Operaciones de Ciego de Ávila, alias la Olla de presión o el Técnico, y las autoridades no le dieron la posibilidad de ponerse en contacto con sus familiares.

Ortega denunció la situación de más de 20 cubanos que estaban durmiendo en bancos y colchones de espuma en el suelo, incluyendo ancianos y niños, a la espera de someterse a pruebas PCR para confirmar o descartar si estaban contagiados de COVID-19.

Durante su Facebook Live, Ortega aclaró que él no estaba haciendo “contrarrevolución, es solamente un acto humano”.

El joven pidió una actuación rápida por parte de las autoridades provinciales ante el visible colapso del hospital donde trabajaba. Ortega reclamó que trasladasen a estas personas a un lugar con mejores condiciones, para que no tuviesen que dormir en sillas o colchones en el piso.

En ese momento, las autoridades hicieron caso omiso ante estas quejas, pero ante el creciente auge de contagios de COVID, la presión se hizo insostenible.

Según expuso una nota del medio oficialista Invasor a través de Facebook este martes, las autoridades provinciales han tomado cartas en el asunto y han anunciado nuevas medidas en varios sectores para intentar contener los contagios.

Las autoridades médicas habilitaron un Cuerpo de Guardia para niños en el Centro Oftalmológico con 20 camas y se aumentaron hasta 32 las existentes en el Cuerpo de Guardia para Adultos. De acuerdo con el Invasor, las autoridades también han creado nuevas capacidades para hospitalización momentánea de pacientes sospechosos en el Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola y en las áreas de salud para que los pacientes esperen su traslado bajo observación especializada.

Cuba atraviesa una grave crisis sanitaria. Numerosos trabajadores de la salud han utilizado sus redes sociales para quejarse de las pésimas condiciones en las que se encuentran trabajando.

“No engañen más al pueblo, no expongan más a su personal que somos nosotros los que damos la cara al problema y a los familiares que tenemos que decirle que no tenemos donde poner a su familiar porque no hay camas ni camillas en el hospital, sin agua por más de 6 horas en dos periodos del día, se la pasan en reuniones en despachos, pero nadie da soluciones esto es una crónica de una muerte anunciada porque el Faustino y la provincia está COLAPSADA”, escribió una persona identificada en Facebook como Javier Alejandro Velázquez, enfermero del hospital Faustino Pérez en Matanzas.