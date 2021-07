Denuncian que un cadáver estuvo varios días en la habitación de un hotel de aislamiento en Varadero

Cubanos que permanecen aislados en el Hotel Puntarena, en Varadero, denunciaron a través de un Facebook Live la muerte de un individuo supuestamente por COVID-19, y que el cadáver llevaba más de un día tendido en la cama.

“No tuve el valor de subir yo, pero esto es muy triste realmente”, escribió en sus redes sociales una cubana internada en el hotel, Katia Jiménez.

“Di mi teléfono para que filmaran el video. Yo no tengo el valor de verlo, pero me duele. Todo el que me conoce sabe que soy de carácter fuerte, pero con muy buenos sentimientos. No era mi amigo, pero si un ser humano que por negligencia médica perdió su vida”.

Captura de comentarios en Facebook

Según comentó la persona que estaba realizando el video, el cadáver del viajero procedente de Rusia habría estado abandonado en su habitación por casi tres días.

“Los médicos nada, ni el carro fúnebre ni nadie ha venido a preocuparse por la persona, yo creo que ni tan siquiera los familiares se han ocupado porque nadie quiere entrar a la habitación”, dijo la persona que filmaba el video.

En declaraciones brindadas por Jiménez al portal independiente CiberCuba, precisó que el cadáver fue trasladado fuera del hotel horas después de que las imágenes fuesen difundidas en Facebook.

La provincia de Matanzas es la que atravieza una peor situación con los casos de COVID-19. Los trabajadores sanitarios han denunciado el colapso del sistema de salud de la provincia ante la creciente ola de casos positivos de coronavirus y la falta de condiciones para auxiliar a todos los pacientes. El viernes la provincia registró 3,559 casos.

La población también se volcado a las redes sociales a denunciar y pedir ayuda ante la falta de medicinas y condiciones en los hospitales y centros de aislamiento.

Cuba reportó el viernes un récord de 6,422 casos diarios de coronavirus y 28 muertes. Uno de los fallecidos en la jornada fue una embrazada de 37 años en Matanzas.