Régimen enfrenta a los cubanos en actos de repudio y amenaza con largas condenas de cárcel

El correo electrónico es una retahíla de comentarios racistas — 122 palabras para ser exactos — que termina llamándome “p..... racista”.

Recibo continuamente emails de lectores que expresan sus frustraciones sobre sucesos del momento. Y no es la primera vez en mis 30 años de carrera que un lector me llama racista o usa un término despectivo. Nunca olvidaré la primera vez que, como periodista, me llamaron “n......”. Al igual que otros momentos en los que me enfrenté al racismo, me marcará de por vida.