Pitbull le pide a Jeff Bezos que apoye a los manifestantes en Cuba

Pitbull le ha pedido al fundador de Amazon, Jeff Bezos, y a otros poderosos empresarios cubanoamericanos que apoyen al pueblo de Cuba en las protestas contra el régimen comunista de la isla.

En un video a blanco y negro difundido en su cuenta de Twitter, el artista, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez, habló de las protestas en Cuba y la importancia de tomar cartas en el asunto.

En el video, el cantante instó a sus seguidores a reaccionar ante la crisis, mientras hacía un llamado a líderes empresariales como Jeff Bezos a responder ante los abusos del gobierno cubano.

“Él es alguien que puede involucrarse y realmente ayudarnos” dijo el cantante sobre el fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, cuyo padrastro inmigró de Cuba a los Estados Unidos a temprana edad.

“Esto no es solo un evento de Cuba, una cosa de Cuba —esto es un evento mundial—” dijo el cantante el miércoles. “Esto no es sobre política, es sobre salvar vidas. Es sobre unidad, no sobre división. Y, sobre todo, esto es sobre tomar acción”.

El domingo pasado, miles de personas tomaron las calles en Cuba para expresar sus frustraciones con el régimen del Partido Comunista Cubano, el cual ha gobernado la isla desde el triunfo de la revolución en 1959.

Las protestas en Cuba se volvieron en el movimiento social más grande de los últimos años en la isla, creando un desafío para el régimen en turno. Dada su magnitud, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel autorizó el uso de la fuerza para controlar a la población, resultando en un muerto hasta la fecha y un número desconocido de heridos.

Como millones de cubano-estadounidenses, Pitbull vive esta crisis con la cercanía de un paisano, pero con la distancia del océano que separa a Miami de La Habana.

“Me pone caliente, me molesta y me frustra a cierto grado, el ser cubano-americano, tener una plataforma para hablar al mundo y no poder ayudar a mi propia gente,” dijo el artista. “No poder darles comida; no poder darles agua; no poder darles medicina; pero, sobre todo, no poder ayudar y darles lo que merecen, que es la libertad”.

Esta no fue la primera reacción del cantante tras las manifestaciones del domingo. En una publicación anterior, Pitbull expresó su apoyo por el país vecino diciendo que “la libertad lo es todo” y destacando su apoyo “al pueblo cubano en su lucha por libertad en Cuba”.

Freedom is everything. We support the Cuban people in their fight for freedom in Cuba. Libertad, Ya viene llegando. #SOSCUBA pic.twitter.com/cGk008Fnkn — Pitbull (@pitbull) July 12, 2021

En el video que publicó el día de este miércoles, el cantante expresó un sentimiento similar, pidiendo que sus seguidores actuaran a favor de los cubanos.

“Tenemos que ser creativos. Tenemos que crear soluciones, mientras que ellos literalmente pierden la vida allá por algo con lo que despertamos y apreciamos todos los días, que es la libertad”, agregó el famoso cantante cubanoamericano.

Durante los últimos minutos de su mensaje, Pitbull aprovechó la oportunidad para hablar con el pueblo cubano en español, reiterándoles su apoyo ante la crisis.

“Para todos los cubanos que están ahí afuera y todo lo que está pasando en cuba ahora mismo: ustedes son lo que va a motivar al mundo; inspirar al mundo para que vean lo que es de verdad vivir y morir por la libertad” concluyó el cantante.