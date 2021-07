Maykel Osorbo agradece a los cubanos por su apoyo al 11J desde la prisión

El rapero disidente Maykel Osorbo, uno de los autores del tema musical Patria y Vida, desde la cárcel, mandó un mensaje agradecimiento a todos los cubanos dentro y fuera de Cuba por su apoyo a las manifestaciones del pasado 11 de julio, el cual fue publicado en el perfil de Facebook de la activista Anamely Ramos

“Quiero agradecer a todos los cubanos que están fuera, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Canadá, donde quiera que estén: ¡Se acabó, no aguantamos más!”, expuso el artista mostrando su gratitud a todos los que se han manifestado dentro de la isla, los cuales han contado con el apoyo de la comunidad de nacionales exiliados.

Osorbo destacó que el exilio esta jugando un papel importante en esta lucha, ya que a pesar de que ellos ya no residen en Cuba, continúan manifestándose por el porvenir de su país de origen.

“Estoy muy feliz de haber sido, y ser, junto al Funky, protagonista de Patria y Vida. Estoy contento con que hayan tomado esa canción como el himno que realmente debiera ser, porque ya estamos cansados de Patria o muerte”, dijo el artista, el cual lleva más de dos meses presos en la prisión de ‘5 y medio’ en Pinar del Río por presuntos cargos de atentado desacato y resistencia.

A pesar de su actual situación, Osorbo se muestra contento ante el despertar general del cubano de a pie y por haber aportado su granito de arena en una canción que ha estado presente en todas las manifestaciones en contra del régimen cubano alrededor del mundo.

Como siempre ha sido usual en su activismo, el rapero concluyó su mensaje denunciando los males del gobierno y las arbitrariedades que en este se cometen a diario.

“Ellos (gobierno) no tienen otro lenguaje que no sea la violencia, no tienen otro lenguaje que no sea la prisión, no tienen corazón, simplemente están manteniendo algo que no existe. Mas que revolución, es un negocio, nuestro país se convirtió en un negocio. Nos vendieron el país y no nos dimos cuenta. Entonces vamos a seguir de frente, y no hay de otra que ¡Patria y Vida!”, culminó el artista.

