Denuncian al régimen cubano por ocultar información sobre el COVID y el colapso hospitalario

El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes al régimen castrista por ocultar información de la COVID-19 en el país, el colapso del sistema hospitalario y falsificación de certificados de defunción.

Mediante un comunicado oficial, el Observatorio Cubano realizo un llamado al estado cubano “a pedir y aceptar toda la ayuda humanitaria internacional, y no de forma selectiva, como ha venido sucediendo hasta ahora. El problema es grave. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud deben actuar inmediatamente”.

Dicha entidad informó que su red de observadores en la isla todos los días recibe informaciones de “escenas dantescas” sobre la situación del coronavirus en la isla, lo cual pone entredicho los datos oficiales sobre muertes y casos positivos.

“Los hospitales están colapsados en algunas provincias, los fallecimientos podrían triplicar las cifras oficiales y el sistema de salud cubano sencillamente se ha quebrado”, aseguró Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.

El observatorio también reportó que en hospitales provinciales, como el de Ciego Ávila, existe escasez de personal desde las 8:00 p.m. y solo hay un médico cubriendo tres salas de COVID-19. También informó que los profesionales sanitarios no cuentan con los equipos de protección adecuados.

“No hacen un leucograma básico, no hacen rayos X, no hay jeringuillas, no hay anticoagulantes, no hay antibióticos, no hay vergüenza”, dijo al OCDH un médico de Ciego de Ávila.

Otra fuente médica le confirmó a esta entidad que se están enfermando personas y las vacunas que estos reciben no les están haciendo efecto alguno, ya que siguen muriendo.

“Lo único cierto es que esas estadísticas no se reflejan en ningún lado. Es parte de la política de este gobierno, tratar de aparentar una tranquilidad que no existe”, expuso la fuente.

Otros médicos le contaron al OCDH que ellos no cuentan con las condiciones requeridas para tratar a sus pacientes, como es un complemento tan simple como el oxígeno.

Todos estos testimonios tienen como denominador común la falta de personal sanitario en los hospitales, carencias de condiciones en el sector de la salud pública y manipulación de las estadísticas de casos positivos y muertes.

“Esta última denuncia se repite en todas las regiones del país. El gobierno ha decidido no mencionar el Covid-19 como causa en documentos oficiales de defunción de centenares de personas. A cambio registra que falleció por tromboembolismo pulmonar o neumonía”, añadió González Raga.

Según el comunicado, la semana pasada, funcionarios cercanos a este problema denunciaron que en Santiago de Cuba se tuvieron que apilar un centenar de cadáveres en el hospital provincial.

“Tuvieron que buscar camiones para llevarlos a los cementerios, no había ni suficientes ataúdes. En Santiago están enterrando fallecidos en fosas comunes de los cementerios de Siboney, El Cobre, Juan González y El Cristo, por falta de capacidad. Ninguno de esos muertos está en las cifras oficiales de fallecidos”, comentaron las fuentes.

Al cierre de este lunes, 26 de julio, el gobierno de Cuba reporto 7,903 nuevos casos de COVID-19 y 75 fallecidos, de ellos nueve menores de 50 anos y siete no tenían antecedentes de ninguna enfermedad, según informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).