Gobierno cubano autoriza a empresa de cubano de Miami a comercializar en la isla

El empresario cubanoamericano Hugo Cancio en una entrevista en Coral Gables, en diciembre del 2014. El gobierno cubano autorizó a su compañía a comercializar en Cuba ‘productos agroalimentarios, artesanales y bienes de consumo’. REUTERS

El gobierno cubano acaba de autorizar a la empresa de Hugo Cancio —hombre de negocios cubanoamericano radicado en Miami— a operar comercialmente en Cuba, en una inusitada decisión que responde a una petición que Cancio presentó desde hace más de un año y que en primera instancia le negaron.

Después de una resolución firmada por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, la compañía de Cancio, Fuego Enterprises Inc., con sede en Miami podrá ahora comercializar productos agroalimentarios, artesanales y bienes de consumo en la isla, indicó la publicación La Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición del 28 de julio.

Fuego Enterprises Inc. tendrá una sucursal en La Habana que supervisará las operaciones que hace la casa matriz de Estados Unidos, que puede importar y exportar a la isla.

“Estoy contento de que me hayan dado la sucursal, que solicité hace más de un año, pero en este momento tan sensible para mi comunidad no es una celebración para mí ser la primera empresa de un cubanoamericano con una sucursal en Cuba”, dijo a el Nuevo Herald Cancio, que afirmó estar en desacuerdo con “la desmedida respuesta del gobierno cubano a las protestas pacíficas”.

La empresa de Cancio podrá inscribirse en el Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.

Una disposición del gobierno cubano no permitía que los cubanos residentes en el exterior tuvieran una empresa en la isla, dijo Cancio, que presentó la petición porque cree en “el derecho de la diáspora a regresar y ser parte de las aperturas económicas y cambios en la isla”.

Cancio, de 57 años, es presidente y director ejecutivo de Fuego Enterprises Inc., fundada en el 2004 y con un capital de $19.18 millones, según la información de mercados del Wall Street Journal.

La empresa de medios de comunicación, entretenimiento, telecomunicaciones, programas de viaje y propiedades de bienes raíces, también publica las revistas OnCuba y ART OnCuba, la versión digital OnCuba News y gestiona una agencia de viajes OnCuba Travel.

La compañía abrió en diciembre la plataforma de alimentos online katapulk.com, que hace más de 1,000 entregas diarias en Cuba, según dijo Cancio.

El familiar en el extranjero paga por los alimentos, la empresa se lo compra a propietarios no estatales y el que entrega el producto también es un privado, detalló, indicando que más de 100 choferes privados entregan las órdenes

Cancio indicó que todos los proyectos presentados para realizar en Cuba están en consonancia con las regulaciones actuales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y “la política hacia Cuba de fomentar y apoyar todo gestión no estatal en beneficio del pueblo cubano”.

“La licencia que me otorgaron a mí no es exclusiva ni es la única, es el comienzo de una política de la dirección del país de tener relaciones con su diáspora, es la primera de muchas por venir”, predijo, apuntando a su vez que el gobierno cubano deberá aceptar que “la diáspora no regresará solo con un cheque, también con su ideología, que no va a ser compatible con la del estado cubano y eso hay que respetarlo”.

Cancio emigró a Estados Unidos con 16 años durante el éxodo del Mariel, y se ha opuesto activamente al embargo estadounidense a la isla. También fue promotor de numerosos conciertos de artistas de la isla en Miami durante la época previa al deshielo con Cuba que se consolidó con la visita del presidente Obama a la isla en el 2016.